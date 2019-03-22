Анфиса Чехова отказалась от открытых купальников

На данный момент Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном находится в Абу-Даби. Несмотря на отдых, телеведущая не забывает про своих преданных поклонников. Недавно на странице своего Instagram знаменитость опубликовала несколько фотографий. На снимках она запечатлена в темно-синем закрытом купальнике. В комментарии Анфиса Чехова пояснила, что ей даже не хочется в Эмиратах одевать бикини, хотя на территории отеля туристам можно носить любую одежду.Также ведущая спросила у подписчиков достаточно ли целомудренный вид она имеет в Абу-Даби. Пользователи Сети не заставили себя долго ждать. Они начали буквально засыпать знаменитость комплиментами. Многие отметили, что она в любой одежде выглядит великолепно. Всего за несколько часов пост набрал более 45 000 лайков.