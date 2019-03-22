АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Анфиса Чехова отказалась от открытых купальников

В социальной сети Instagram Анфиса Чехова сообщала своим преданным поклонникам, что отказалась от открытых купальников. Произошло это из-за того, что она отдыхает в Эмиратах.

Анфиса Чехова отказалась от открытых купальников

На данный момент Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном находится в Абу-Даби. Несмотря на отдых, телеведущая не забывает про своих преданных поклонников. Недавно на странице своего Instagram знаменитость опубликовала несколько фотографий. На снимках она запечатлена в темно-синем закрытом купальнике. В комментарии Анфиса Чехова пояснила, что ей даже не хочется в Эмиратах одевать бикини, хотя на территории отеля туристам можно носить любую одежду.

Анфиса Чехова отказалась от открытых купальников

Также ведущая спросила у подписчиков достаточно ли целомудренный вид она имеет в Абу-Даби. Пользователи Сети не заставили себя долго ждать. Они начали буквально засыпать знаменитость комплиментами. Многие отметили, что она в любой одежде выглядит великолепно. Всего за несколько часов пост набрал более 45 000 лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
В блокчейн-смартфоне Finney появится
В Афинах в полицейскую будку возле
Рита Дакота возмутилась недостаточным
«Не смогли попрощаться»: Фанаты
Димаш Кудайбергенов впервые за долгое
Геологи предупредили о крупнейшем в
«Нужно лететь дальше»: Валерий Сюткин в
Иосиф Пригожин рассказал о посещении
Лолита опровергла информацию о плохом
Алла Довлатова призвала помолиться о
Дочь Евгения Осина Агния рассказала о
Лика Стар обвинила продюсеров в
NASA с помощью дронов будет искать
Предложен новый способ назначения
Татьяна Навка рассказала о будущих
Выбросы черных дыр помогли ученым
В Австралии коала выгнала мужчину из
Лариса Гузеева научит зрителей
В Китае обнаружена сокровищница ранних
Просмотреть все новости