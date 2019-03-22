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В блокчейн-смартфоне Finney появится электронный кошелек MyEtherWallet

В блокчейн-смартфон Finney, разработкой которого занимается компания Кенеса Ракишева окажется интегрирован электронный кошелек MyEtherWallet. В рамках сотрудничества компаний Sirin Labs и MEB юзеры смогут приобрести мобильное устройство за криптовалюту непосредственно в приложении, пишет rbc.ru

Как отмечается, реализация Finney должна осуществляться посредством приложения MyEtherWallet, притом речь идет как мобильной платформе, так и веб-версии. Обладатели смартфона смогут непосредственно в своем девайсе использовать интерфейс MEB. По утверждениям Кенеса Ракишева, официального представителя Sirin Labs, такое сотрудничество сторон позволит ускорить массовое распространение цифровых денежных средств, а доступ к ним граждан окажется упрощен.
В блокчейн-смартфоне Finney появится электронный кошелек MyEtherWallet

Также подчеркивается, что фактически это первая такого рода интеграция, благодаря которой появилась возможность осуществлять приобретение товаров напрямую посредством электронного кошелька. Если запущенную практику признают удачной, не исключается появление и иных имеющих связь с блокчейном продуктов, чья реализация сможет осуществляться схожим образом. Дебют смартфона Finney состоялся в 2018 году.

Напомним, что Кенес Ракишев казахстанский бизнесмен, председатель совета директоров холдинга Fincraft Resources (бывший Sat & Company), Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, один из основателей Singulariteam.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 10:16

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