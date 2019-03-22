«Оставили больного сына в коридоре»: Инна Жиркова пожаловалась на медицину в Дубае

Инцидент случился в самый разгар отпуска. Жиркова в Дубае не только отдыхала, но и представляла свою новую коллекцию. В показе участвовали и наследники бывшей «Мисс России». Через несколько дней сын модели Дима почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Обеспокоенная мать повезла его по клиникам и только в третьей врачи диагностировали у больного пневмонию. Мальчика решили определить на стационар, но свободных мест в палатах для него не нашлось, поэтому его оставили в коридоре, отгородив койку шторами.Медики сразу не стали назначать антибиотик, ограничившись капельницей. Жиркова и ее заболевший сын так и дожидались прихода врача, просидев всю ночь в коридоре. Модель сообщила, что теперь все позади, состояние сына улучшилось. Знаменитость благодарна всем неравнодушным людям, поддерживавшим ее в трудные минуты.