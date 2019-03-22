АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

«Оставили больного сына в коридоре»: Инна Жиркова пожаловалась на медицину в Дубае

Инна Жиркова, отдыхавшая с детьми в Дубае, столкнулась с проблемами. Модели пришлось обратиться в местную клинику из-за подскочившей температуры у сына, но врачи положили маленького пациента в коридоре, не найдя для него места в палате.
«Оставили больного сына в коридоре»: Инна Жиркова пожаловалась на медицину в Дубае

Инцидент случился в самый разгар отпуска. Жиркова в Дубае не только отдыхала, но и представляла свою новую коллекцию. В показе участвовали и наследники бывшей «Мисс России». Через несколько дней сын модели Дима почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Обеспокоенная мать повезла его по клиникам и только в третьей врачи диагностировали у больного пневмонию. Мальчика решили определить на стационар, но свободных мест в палатах для него не нашлось, поэтому его оставили в коридоре, отгородив койку шторами.

Медики сразу не стали назначать антибиотик, ограничившись капельницей. Жиркова и ее заболевший сын так и дожидались прихода врача, просидев всю ночь в коридоре. Модель сообщила, что теперь все позади, состояние сына улучшилось. Знаменитость благодарна всем неравнодушным людям, поддерживавшим ее в трудные минуты.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
В блокчейн-смартфоне Finney появится
В Афинах в полицейскую будку возле
Рита Дакота возмутилась недостаточным
«Не смогли попрощаться»: Фанаты
Димаш Кудайбергенов впервые за долгое
Геологи предупредили о крупнейшем в
«Нужно лететь дальше»: Валерий Сюткин в
Иосиф Пригожин рассказал о посещении
Лолита опровергла информацию о плохом
Алла Довлатова призвала помолиться о
Дочь Евгения Осина Агния рассказала о
Лика Стар обвинила продюсеров в
NASA с помощью дронов будет искать
Предложен новый способ назначения
Татьяна Навка рассказала о будущих
Выбросы черных дыр помогли ученым
В Австралии коала выгнала мужчину из
Лариса Гузеева научит зрителей
В Китае обнаружена сокровищница ранних
Просмотреть все новости