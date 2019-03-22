Рита Дакота возмутилась недостаточным вниманием СМИ к творчеству Юлии Началовой при её жизни

«Почему тебе нужно умереть, чтобы СМИ показали общественности твои работы?», – выразила возмущение Рита Дакота.



Теперь же, после внезапной смерти Юлии Началовой, всех вдруг стало интересовать буквально всё о ней: от самой первой песни, исполненной ею ещё в дошкольном возрасте, до последних видеокадров, где знаменитость сказала хотя бы слово. Рита Дакота возмутилась таким отношением к артистам, ведь при жизни талант её коллеги явно недооценивали: певица была творчески невостребована, с ней не хотели сотрудничать некоторые продюсеры, считая её стиль «неформатом». Зато теперь многие заявляют: так, как Юлия Началова, в России ещё никто никогда не пел.Рита Дакота призналась: она и сама не слишком интересовала творчеством коллеги по сцене, хотя была знакома с ней лично. Артистка только сейчас из средств массовой информации узнала, например, что в своё время Юлия Началова записала англоязычный альбом «Wild Butterfly» в соавторстве с двукратным обладателем премии Грэмми Уолтером Афанасьеффом – впрочем, и об этом американском композиторе и музыкальном продюсере мало кому известно. Прослушав эти композиции Рита Дакота поразилась, насколько они замечательны.Певица добавила, что в её карьере сложилась схожая ситуация: внимание журналистов и общественности она привлекла уже после развода с Владом Соколовским. После этого её популярность взлетела в разы, но слишком дорогой ценой, ведь семья разбита, а маленькая дочь артистки растёт без отца.