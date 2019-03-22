АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Рита Дакота возмутилась недостаточным вниманием СМИ к творчеству Юлии Началовой при её жизни

Певица Рита Дакота на своей странице в Instagram посвятила похороненной вчера коллеге Юлии Началовой продолжительный пост. В нём она возмутилась недостаточным вниманием общественности и в частности СМИ к творчеству артистки при её жизни.
Рита Дакота возмутилась недостаточным вниманием СМИ к творчеству Юлии Началовой при её жизни

Теперь же, после внезапной смерти Юлии Началовой, всех вдруг стало интересовать буквально всё о ней: от самой первой песни, исполненной ею ещё в дошкольном возрасте, до последних видеокадров, где знаменитость сказала хотя бы слово. Рита Дакота возмутилась таким отношением к артистам, ведь при жизни талант её коллеги явно недооценивали: певица была творчески невостребована, с ней не хотели сотрудничать некоторые продюсеры, считая её стиль «неформатом». Зато теперь многие заявляют: так, как Юлия Началова, в России ещё никто никогда не пел.

Рита Дакота призналась: она и сама не слишком интересовала творчеством коллеги по сцене, хотя была знакома с ней лично. Артистка только сейчас из средств массовой информации узнала, например, что в своё время Юлия Началова записала англоязычный альбом «Wild Butterfly» в соавторстве с двукратным обладателем премии Грэмми Уолтером Афанасьеффом – впрочем, и об этом американском композиторе и музыкальном продюсере мало кому известно. Прослушав эти композиции Рита Дакота поразилась, насколько они замечательны.

«Почему тебе нужно умереть, чтобы СМИ показали общественности твои работы?», – выразила возмущение Рита Дакота.

Певица добавила, что в её карьере сложилась схожая ситуация: внимание журналистов и общественности она привлекла уже после развода с Владом Соколовским. После этого её популярность взлетела в разы, но слишком дорогой ценой, ведь семья разбита, а маленькая дочь артистки растёт без отца.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
В блокчейн-смартфоне Finney появится
В Афинах в полицейскую будку возле
Рита Дакота возмутилась недостаточным
«Не смогли попрощаться»: Фанаты
Димаш Кудайбергенов впервые за долгое
Геологи предупредили о крупнейшем в
«Нужно лететь дальше»: Валерий Сюткин в
Иосиф Пригожин рассказал о посещении
Лолита опровергла информацию о плохом
Алла Довлатова призвала помолиться о
Дочь Евгения Осина Агния рассказала о
Лика Стар обвинила продюсеров в
NASA с помощью дронов будет искать
Предложен новый способ назначения
Татьяна Навка рассказала о будущих
Выбросы черных дыр помогли ученым
В Австралии коала выгнала мужчину из
Лариса Гузеева научит зрителей
В Китае обнаружена сокровищница ранних
Просмотреть все новости