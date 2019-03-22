«Не смогли попрощаться»: Фанаты разочарованы организацией похорон Юлии Началовой





Родные певицы попросили, чтобы мероприятие проходило в ограниченном режиме. С самого утра у ритуального зала, где стоял гроб Юлии Началовой, выстроились огромные очереди. Прибывших на похороны пускали в помещение небольшими группами, давая меньше минуты. Данного времени, пожаловались поклонники, хватало лишь, чтобы возложить цветы и окинуть покойную одним взглядом. Из траурного зала люди выходили вторым ходом.Люди, прибывшие из других городов специально на похороны Началовой, возмущались, что несколько часов простояли на холоде, а нормально попрощаться с кумиром не смогли. Одна из поклонниц знаменитости разочарованно заметила, тело артистки было развернуто к входившим спиной, и чтобы в последний раз взглянуть на покойную, требовалось обходить гроб.