«Не смогли попрощаться»: Фанаты разочарованы организацией похорон Юлии Началовой
Похороны Юлии Началовой состоялись 21 марта. Многих фанатов певицы разочаровала организация траурной церемонии, так как они не смогли нормально попрощаться со своим кумиром.
Родные певицы попросили, чтобы мероприятие проходило в ограниченном режиме. С самого утра у ритуального зала, где стоял гроб Юлии Началовой, выстроились огромные очереди. Прибывших на похороны пускали в помещение небольшими группами, давая меньше минуты. Данного времени, пожаловались поклонники, хватало лишь, чтобы возложить цветы и окинуть покойную одним взглядом. Из траурного зала люди выходили вторым ходом.
Люди, прибывшие из других городов специально на похороны Началовой, возмущались, что несколько часов простояли на холоде, а нормально попрощаться с кумиром не смогли. Одна из поклонниц знаменитости разочарованно заметила, тело артистки было развернуто к входившим спиной, и чтобы в последний раз взглянуть на покойную, требовалось обходить гроб.
Родные певицы попросили, чтобы мероприятие проходило в ограниченном режиме. С самого утра у ритуального зала, где стоял гроб Юлии Началовой, выстроились огромные очереди. Прибывших на похороны пускали в помещение небольшими группами, давая меньше минуты. Данного времени, пожаловались поклонники, хватало лишь, чтобы возложить цветы и окинуть покойную одним взглядом. Из траурного зала люди выходили вторым ходом.
Люди, прибывшие из других городов специально на похороны Началовой, возмущались, что несколько часов простояли на холоде, а нормально попрощаться с кумиром не смогли. Одна из поклонниц знаменитости разочарованно заметила, тело артистки было развернуто к входившим спиной, и чтобы в последний раз взглянуть на покойную, требовалось обходить гроб.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:00