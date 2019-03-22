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Димаш Кудайбергенов впервые за долгое время выступит в Москве с сольным концертом

Известный казахский певец, мультиинструменталист и композитор Димаш Кудайбергенов впервые за долгое время выступит в Москве с сольным концертом. Музыкант исполнит на сцене Государственного Кремлевского дворца свои лучшие и новые композиции.

Димаш Кудайбергенов впервые за долгое время выступит в Москве с сольным концертом

Динмухаммед Канатулы Кудайберген, выступающий под сценическим именем, как Димаш Кудайбергенов, имеет более 100 фан-клубов, где около 10 млн фанатов. Молодой артист исполняет песни на русском, казахском, испанском и многих других языках. Звезда рассказал журналистам: его московские шоу будут особенными, в каждой программе есть изменения.
Димаш Кудайбергенов впервые за долгое время выступит в Москве с сольным концертом

24-летний лирический тенор известен не только на родине. Исполнитель принимал участие в открытии в Алма-Ате Всемирной зимней Универсиады -2019 вместе с Зариной Алтынбаевой. Музыкант – обладатель премии «Top Chinese Music Awards» и многих других музыкальных наград.
Звезда Казахстана выступит в России не впервые. Он уже выступал в 2018 году с композицией Игоря Крутого «Любовь уставших лебедей». Последняя была подарена тенору лично российским композитором.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:55

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