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Геологи предупредили о крупнейшем в истории подводном извержении

Геологи предупредили о крупнейшем в истории подводном извержении, которое может произойти у Коморских островов. Об этом свидетельствуют зафиксированные в прошлом году сейсмические волны.
Геологи предупредили о крупнейшем в истории подводном извержении

Геологи из Франции опасаются, что Коморские острова могут пострадать от крупного подводного извержения, связанного с перемещением магмы под океаническим дном. Сейсмические волны в Индийском океане возникли в ноябре прошлого года. Вулканическая активность отмечена у берегов острова Майотта.

За полгода до этого сейсмографы регистрировали перемещение на глубине 28 км под землёй большого количества магмы. Содержащая газ порода перетекла в другие отложения, однако наружу не вышла.

Геологи опасаются, что такая аномальная активность может свидетельствовать о приближающейся катастрофе. Также сам остров Майотта тонет на 9 мм за месяц и сдвигается на восток на 16 мм.

Учёных интересует, почему магма начала перемещаться. До сих пор не найдено объяснение появления у архипелага мёртвой рыбы и регистрации высокочастотных импульсов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:46

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