Геологи предупредили о крупнейшем в истории подводном извержении





Геологи из Франции опасаются, что Коморские острова могут пострадать от крупного подводного извержения, связанного с перемещением магмы под океаническим дном. Сейсмические волны в Индийском океане возникли в ноябре прошлого года. Вулканическая активность отмечена у берегов острова Майотта.За полгода до этого сейсмографы регистрировали перемещение на глубине 28 км под землёй большого количества магмы. Содержащая газ порода перетекла в другие отложения, однако наружу не вышла.Геологи опасаются, что такая аномальная активность может свидетельствовать о приближающейся катастрофе. Также сам остров Майотта тонет на 9 мм за месяц и сдвигается на восток на 16 мм.Учёных интересует, почему магма начала перемещаться. До сих пор не найдено объяснение появления у архипелага мёртвой рыбы и регистрации высокочастотных импульсов.