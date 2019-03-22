«Нужно лететь дальше»: Валерий Сюткин в день рождения уехал из Москвы

На снимке с геометкой «Шереметьево» запечатлен сам Сюткин и его любимый питомец, удобно расположившийся в дорожной сумке хозяина. Артист не уточнил, куда именно отправляется отдыхать. Знаменитость поблагодарил поклонников, уже успевших поздравить его с днем рождения, и рассказал о ощущениях от нового «возрастного» рубежа.Как отметил певец, в шесть лет время тянется медленно, а, когда исполняется 61- «год пролетает очень быстро». Сюткин вспомнил слова Михаила Жванецкого об относительности длины минуты в зависимости от обстоятельств. «Нужно лететь дальше», - отметил именинник.Недавно Сюткин обнародовал фотоколлаж, показав новый и старый снимки со своей женой. Поклонники заметили, пара совсем не изменилась и выглядит такой же счастливой, как много лет назад.