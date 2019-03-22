Алла Довлатова призвала помолиться о душе Юлии Началовой

Довлатова призналась, что обнародовала у себя в аккаунте фото, сделанное на похоронах Началовой, но ее попросили убрать его. Знаменитость согласна, снимок с кладбища больно видеть всем, кто любил талантливую артистку. Телеведущая заменила кадр и представила в своем профиле фотографию звезды эстрады, улыбающейся своей лучезарной улыбкой.Актриса поблагодарила всех «добрых людей», которые пришли проститься с Началовой и выразить ей искреннюю любовь. Это, считает Довлатова, очень важно для родителей и дочери покойной. Телезвезда призвала общественность помолиться о душе певицы, получившей при крещении имя Илия. Подписчики пожелали Началовой царствия небесного, отметив, что теперь на небе стало на одну звезду больше. Одна из поклонниц написала: «Покойся с миром, девочка с глазами цвета моря».