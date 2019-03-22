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Дочь Евгения Осина Агния рассказала о своем новом имени

Дочь Евгения Осина Агния строит карьеру певицы под покровительством продюсера Андрея Разина. Начинающая артистка в личном Instagram-аккаунте рассказала о своем новом имени – Миласлава, с которым она живет уже почти пять лет.
Дочь Евгения Осина Агния рассказала о своем новом имени

Псевдоним, призналась наследница музыканта, помогает ей в творчестве - писать и петь, что для нее чрезвычайно важно. С новым именем Агния Осина чувствует себя комфортно и намного увереннее, и не хочет его менять.

Осенью, отметила певица, ее обвинили в пиаре на фамилии своего отца, когда она указала свои настоящие инициалы. Однако Осина не преследовала такой цели, ей казалось, что она сможет уютно уживаться, как с псевдонимом, существующим уже пять лет, так со своим именем, полученным при рождении, но этого не случилось. В итоге дочь известного музыканта решила остаться Милаславой. Артистка хочет под новым именем выступать на сцене и надеется на понимание поклонников.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:09

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