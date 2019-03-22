Лика Стар обвинила продюсеров в игнорировании творчества Юлии Началовой

Стар удивлена, отчего концерты Началовой не демонстрировали на российских телеканалах и не крутили по радиоэфирам. Во время программы исполнительница обратилась к продюсерам и поинтересовалась, по какой причине никто из них не заметил талант недавно умершей певицы.В поддержку слов Лики Стар высказался продюсер Леонид Дзюник. Он рассказал о существовании так называемой мафии в шоу-бизнесе, когда музыкантам указывают, какие треки необходимо петь, и у кого покупать стихи и музыку. Нередко композиции у некоторых авторов стоят не меньше, чем двухкомнатная квартира.Напомнил продюсер о прежде вышедшем альбоме Началовой на английском языке «Дикая бабочка», по непонятным причинам не получивший популярность в РФ. При этом его созданием занимался Уолтер Афанасьев, писавший песни для Мэрайи Кэри. В итоге все собравшиеся в студии решили, что Началовой просто не дали шанс полноценно раскрыться в этой сфере.