В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных





Находка была обнаружена на территории, принадлежащей в прошлом веке городу Цинцзян. Мягкие ткани, сохранившиеся в древних слоях аргиллитов, дают новое представление о кембрийском взрыве, малоизученном эволюционном периоде на заре появления животных на Земле, а также об экосистемах и среде, в которых они обитали.Как и другие широко изученные территории Кембрия, такие как сланцы Берджесс в Канаде и населенные пункты Чэнцзян в Китае, недавно обнаруженные окаменелости Цинцзян характеризуются исключительной сохранностью и высоким видовым разнообразием. Однако неожиданно большое количество новых видов, которые содержит, делает его по-настоящему уникальным.По словам Дунцзин Фу (Dongjing Fu), исследователя из Северо-Западного университета в Сиане (Китай), богатство и качество, продемонстрированные окаменелостями Цинцзяна, позволяют предположить, что он может конкурировать, если не превзойти, все другие ранние кембрийские участки по видовому разнообразию.Специалисты отмечают, что останки древних форм жизни очень хорошо сохранились, они не были изменены ни геологическими процессами, ни климатом. Органические мягкие ткани кишечника многочисленной группы животных, в которую входят кораллы, медузы, анемоны и другие организмы, можно рассмотреть в исключительных деталях.Ученые заявляют, что участок Цинцзян неоценим для палеобиологии Кембрия, его изучение поможет лучше понять древнюю эпоху, и, возможно, больше узнать об обстоятельствах, вызвавших кембрийский взрыв.