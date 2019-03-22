АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных

Исследователи обнаружили в Китае сокровищницу ранних кембрийских окаменелостей возрастом 518 миллионов лет. Отпечатки некоторых из самых ранних форм жизни содержат более 50 видов животных, ранее неизвестных науке.


В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных

Находка была обнаружена на территории, принадлежащей в прошлом веке городу Цинцзян. Мягкие ткани, сохранившиеся в древних слоях аргиллитов, дают новое представление о кембрийском взрыве, малоизученном эволюционном периоде на заре появления животных на Земле, а также об экосистемах и среде, в которых они обитали.

Как и другие широко изученные территории Кембрия, такие как сланцы Берджесс в Канаде и населенные пункты Чэнцзян в Китае, недавно обнаруженные окаменелости Цинцзян характеризуются исключительной сохранностью и высоким видовым разнообразием. Однако неожиданно большое количество новых видов, которые содержит, делает его по-настоящему уникальным.

По словам Дунцзин Фу (Dongjing Fu), исследователя из Северо-Западного университета в Сиане (Китай), богатство и качество, продемонстрированные окаменелостями Цинцзяна, позволяют предположить, что он может конкурировать, если не превзойти, все другие ранние кембрийские участки по видовому разнообразию.

Специалисты отмечают, что останки древних форм жизни очень хорошо сохранились, они не были изменены ни геологическими процессами, ни климатом. Органические мягкие ткани кишечника многочисленной группы животных, в которую входят кораллы, медузы, анемоны и другие организмы, можно рассмотреть в исключительных деталях.

В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных

Ученые заявляют, что участок Цинцзян неоценим для палеобиологии Кембрия, его изучение поможет лучше понять древнюю эпоху, и, возможно, больше узнать об обстоятельствах, вызвавших кембрийский взрыв.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева научит зрителей
В Китае обнаружена сокровищница ранних
Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram
Археологи обнаружили в Китае
Дарья Мороз продемонстрировала "летнюю"
Филипп Киркоров преподнес подарок Джону
В Китае обнаружены ворота
Бензин может начать дорожать уже с 1
Учёные: Избыток гормонов у женщин
Виктория Лопырева начала ходить в
Учёные: Приём анестетиков затуманивает
В Германии создали гибрид суперкара и
Учёные озвучили секреты сохранения
Эксперты поделились советами, как
Кроссовер FAW Besturn X40 будут
Дочь Елены Перминовой Арина делится
«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна
Елена Темникова показала поклонникам
Поклонники раскритиковали Тимати за
Алена Хмельницкая опубликовала редкое
Анастасии Стоцкой стало плохо на
Нюша презентовала новую коллекцию
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк
Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет
Юлия Ефременкова призналась, что
Автомобили Ravon вновь появятся на
Елена Малышева показала поклонникам
Милена Безбородова заявила, что не
В Волгограде умер заслуженный артист РФ
Просмотреть все новости