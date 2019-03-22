Лариса Гузеева научит зрителей правильно готовить соль
Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева раскроет перед публикой свои кулинарные таланты. В рамках передачи «Живая жизнь» на Первом канале она будет вести собственный блог на тему еды. В первом выпуске программы знаменитость научит зрителей правильно готовить соль.
По словам Ларисы Гузеевой, суть новой работы заключается в том, чтобы рассказывать о вариантах приготовления бюджетных, но вкусных блюд.
Тема первого кулинарного блога телезвезды будет касаться соли – пищевого продукта, без которого даже самая изысканная еда была бы пресной и невкусной. Актриса представит рецепт приготовления соли, который очень распространен среди народов Кавказа. Однако Лариса Гузеева поделится только идеей, а зрители сами выберут приемлемые для них ингредиенты и станут обладателями авторского рецепта соли.
Для новой работы телезвезда решилась и на некоторые изменения в своей внешности. Она перекрасилась из брюнетки в блондинку. Лариса Гузеева отметила, что новый цвет волос не доставляет ей никаких неприятных ощущений. Во-первых, когда-то она уже была блондинкой, а, во-вторых, в силу актерской профессии, она всю жизнь находится в разных образах.
По словам Ларисы Гузеевой, суть новой работы заключается в том, чтобы рассказывать о вариантах приготовления бюджетных, но вкусных блюд.
Тема первого кулинарного блога телезвезды будет касаться соли – пищевого продукта, без которого даже самая изысканная еда была бы пресной и невкусной. Актриса представит рецепт приготовления соли, который очень распространен среди народов Кавказа. Однако Лариса Гузеева поделится только идеей, а зрители сами выберут приемлемые для них ингредиенты и станут обладателями авторского рецепта соли.
Для новой работы телезвезда решилась и на некоторые изменения в своей внешности. Она перекрасилась из брюнетки в блондинку. Лариса Гузеева отметила, что новый цвет волос не доставляет ей никаких неприятных ощущений. Во-первых, когда-то она уже была блондинкой, а, во-вторых, в силу актерской профессии, она всю жизнь находится в разных образах.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24