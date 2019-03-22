АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Лариса Гузеева научит зрителей правильно готовить соль

Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева раскроет перед публикой свои кулинарные таланты. В рамках передачи «Живая жизнь» на Первом канале она будет вести собственный блог на тему еды. В первом выпуске программы знаменитость научит зрителей правильно готовить соль.

Лариса Гузеева научит зрителей правильно готовить соль

По словам Ларисы Гузеевой, суть новой работы заключается в том, чтобы рассказывать о вариантах приготовления бюджетных, но вкусных блюд.

Тема первого кулинарного блога телезвезды будет касаться соли – пищевого продукта, без которого даже самая изысканная еда была бы пресной и невкусной. Актриса представит рецепт приготовления соли, который очень распространен среди народов Кавказа. Однако Лариса Гузеева поделится только идеей, а зрители сами выберут приемлемые для них ингредиенты и станут обладателями авторского рецепта соли.

Лариса Гузеева научит зрителей правильно готовить соль

Для новой работы телезвезда решилась и на некоторые изменения в своей внешности. Она перекрасилась из брюнетки в блондинку. Лариса Гузеева отметила, что новый цвет волос не доставляет ей никаких неприятных ощущений. Во-первых, когда-то она уже была блондинкой, а, во-вторых, в силу актерской профессии, она всю жизнь находится в разных образах.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Геологи предупредили о крупнейшем в
«Нужно лететь дальше»: Валерий Сюткин в
Иосиф Пригожин рассказал о посещении
Лолита опровергла информацию о плохом
Алла Довлатова призвала помолиться о
Дочь Евгения Осина Агния рассказала о
Лика Стар обвинила продюсеров в
NASA с помощью дронов будет искать
Предложен новый способ назначения
Татьяна Навка рассказала о будущих
Выбросы черных дыр помогли ученым
В Австралии коала выгнала мужчину из
Лариса Гузеева научит зрителей
В Китае обнаружена сокровищница ранних
Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram
Археологи обнаружили в Китае
Дарья Мороз продемонстрировала "летнюю"
Филипп Киркоров преподнес подарок Джону
В Китае обнаружены ворота
Бензин может начать дорожать уже с 1
Учёные: Избыток гормонов у женщин
Виктория Лопырева начала ходить в
Учёные: Приём анестетиков затуманивает
В Германии создали гибрид суперкара и
Учёные озвучили секреты сохранения
Эксперты поделились советами, как
Кроссовер FAW Besturn X40 будут
Дочь Елены Перминовой Арина делится
«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна
Елена Темникова показала поклонникам
Просмотреть все новости