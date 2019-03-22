Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram «весеннее» фото

На фотографии, опубликованной в соцсети, Ляйсан Утяшева сидит в кресле, а на заднем фоне в окно пробиваются яркие лучи весеннего солнца. Телезвезда одета в белый пиджак, из под которого видны золотистые шорты и топ. Ее образ дополняют элегантные туфли также цвета золота.Ляйсан Утяшева сопроводила фотографию постом, в котором описала свои положительные эмоции, вызванные приходом весны.Почитатели пришли в восторг от образа своей любимицы, они написали в ее адрес множество комплиментов. Одни сравнили знаменитость с наступившей весной, другие отметили, что она «шикарная» и «потрясающая», а третьи не упустили возможность восхититься стройными ногами спортсменки.