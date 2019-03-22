Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram «весеннее» фото
Прославленная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решила поделиться с поклонниками своим весенним настроением и разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок в стильном наряде. Образ знаменитости восхитил ее многочисленных поклонников.
На фотографии, опубликованной в соцсети, Ляйсан Утяшева сидит в кресле, а на заднем фоне в окно пробиваются яркие лучи весеннего солнца. Телезвезда одета в белый пиджак, из под которого видны золотистые шорты и топ. Ее образ дополняют элегантные туфли также цвета золота.
Ляйсан Утяшева сопроводила фотографию постом, в котором описала свои положительные эмоции, вызванные приходом весны.
Почитатели пришли в восторг от образа своей любимицы, они написали в ее адрес множество комплиментов. Одни сравнили знаменитость с наступившей весной, другие отметили, что она «шикарная» и «потрясающая», а третьи не упустили возможность восхититься стройными ногами спортсменки.
На фотографии, опубликованной в соцсети, Ляйсан Утяшева сидит в кресле, а на заднем фоне в окно пробиваются яркие лучи весеннего солнца. Телезвезда одета в белый пиджак, из под которого видны золотистые шорты и топ. Ее образ дополняют элегантные туфли также цвета золота.
Ляйсан Утяшева сопроводила фотографию постом, в котором описала свои положительные эмоции, вызванные приходом весны.
Почитатели пришли в восторг от образа своей любимицы, они написали в ее адрес множество комплиментов. Одни сравнили знаменитость с наступившей весной, другие отметили, что она «шикарная» и «потрясающая», а третьи не упустили возможность восхититься стройными ногами спортсменки.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:09