АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram «весеннее» фото

Прославленная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решила поделиться с поклонниками своим весенним настроением и разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок в стильном наряде. Образ знаменитости восхитил ее многочисленных поклонников.


Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram «весеннее» фото

На фотографии, опубликованной в соцсети, Ляйсан Утяшева сидит в кресле, а на заднем фоне в окно пробиваются яркие лучи весеннего солнца. Телезвезда одета в белый пиджак, из под которого видны золотистые шорты и топ. Ее образ дополняют элегантные туфли также цвета золота.

Ляйсан Утяшева сопроводила фотографию постом, в котором описала свои положительные эмоции, вызванные приходом весны.

Почитатели пришли в восторг от образа своей любимицы, они написали в ее адрес множество комплиментов. Одни сравнили знаменитость с наступившей весной, другие отметили, что она «шикарная» и «потрясающая», а третьи не упустили возможность восхититься стройными ногами спортсменки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Гузеева научит зрителей
В Китае обнаружена сокровищница ранних
Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram
Археологи обнаружили в Китае
Дарья Мороз продемонстрировала "летнюю"
Филипп Киркоров преподнес подарок Джону
В Китае обнаружены ворота
Бензин может начать дорожать уже с 1
Учёные: Избыток гормонов у женщин
Виктория Лопырева начала ходить в
Учёные: Приём анестетиков затуманивает
В Германии создали гибрид суперкара и
Учёные озвучили секреты сохранения
Эксперты поделились советами, как
Кроссовер FAW Besturn X40 будут
Дочь Елены Перминовой Арина делится
«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна
Елена Темникова показала поклонникам
Поклонники раскритиковали Тимати за
Алена Хмельницкая опубликовала редкое
Анастасии Стоцкой стало плохо на
Нюша презентовала новую коллекцию
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк
Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет
Юлия Ефременкова призналась, что
Автомобили Ravon вновь появятся на
Елена Малышева показала поклонникам
Милена Безбородова заявила, что не
В Волгограде умер заслуженный артист РФ
Просмотреть все новости