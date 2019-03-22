Филипп Киркоров преподнес подарок Джону Траволте на музыкальной премии «BraVo»
Недавно в Москве состоялась Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo», которую посетили отечественные и иностранные знаменитости. Среди гостей мероприятия был Филипп Киркоров. Он не упустил шанс пообщаться с актером Джоном Траволтой, также приехавшим на церемонию, и даже преподнес голливудской кинозвезде оригинальный подарок.
Филипп Киркоров поделился с поклонниками самыми яркими моментами церемонии, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram несколько фотографий, сделанных во время мероприятия.
Король отечественной эстрады прекрасно провел время, ведь среди гостей были как российские известные персоны: Дмитрий Песков, Катя Гусева, Елена Север, так и зарубежные знаменитости: Хелен Миррен, Джон Траволта и Тимбалэнд.
Филиппу Киркорову понравилось общаться со звездой «Криминального чтива», более того, он преподнес артисту подарок, который, по задумке певца, будет напоминать гостю о визите в Россию. В качестве памятного презента исполнитель выбрал Hand Made чехол для телефона. Изделие из кожи, расписанной золотом, является работой известного российского дизайнера-модельера Ивана Лашманова, основателя собственного фамильного бренда LashmanoV.
Филипп Киркоров поделился с поклонниками самыми яркими моментами церемонии, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram несколько фотографий, сделанных во время мероприятия.
Король отечественной эстрады прекрасно провел время, ведь среди гостей были как российские известные персоны: Дмитрий Песков, Катя Гусева, Елена Север, так и зарубежные знаменитости: Хелен Миррен, Джон Траволта и Тимбалэнд.
Филиппу Киркорову понравилось общаться со звездой «Криминального чтива», более того, он преподнес артисту подарок, который, по задумке певца, будет напоминать гостю о визите в Россию. В качестве памятного презента исполнитель выбрал Hand Made чехол для телефона. Изделие из кожи, расписанной золотом, является работой известного российского дизайнера-модельера Ивана Лашманова, основателя собственного фамильного бренда LashmanoV.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:51