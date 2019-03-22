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Дарья Мороз продемонстрировала "летнюю" картину дочери Анны

Дарья Мороз недавно продемонстрировала поклонникам творчество своей дочери Анны. В Instagram популярная актриса опубликовала снимок с "летней" картиной талантливой наследницы.
Дарья Мороз продемонстрировала "летнюю" картину дочери Анны

Дарья Мороз очень часто радует общественность фотографиями Анны. Девочка растет умной, способной и разносторонне развитой, поэтому ее звездной матери есть чем гордиться. Актриса разместила на своей странице в социальной сети новый кадр, где ее наследница позирует с большой картиной, где изображены арбузы. Дочь звезды написала свою работу маслом. Она старается как можно больше удивлять родительницу своими успехами в художественной школе. Фраза под постом Мороз дает понять, что 8-летняя Аня уже соскучилась по лету, поэтому и пишет такие яркие произведения.

Восхищению пользователей не было предела: "Какие талантливые девочки", "Потрясающе", "Супер". Среди подписчиков Дарьи Мороз нашлись не только эстеты, но и настоящие специалисты: "У Анечки талант, она удивительно верно выдержала рамки натюрморта, а цветовая гамма....ей подвластны все оттенки и полутона... невероятно!! Прозорливые глазки и гибкие ручки!! Маленький гений!! Поэтому, хочется скушать, он настоящий!".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:00

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