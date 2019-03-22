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Учёные: Избыток гормонов у женщин чреват слепотой

Учёные из Бирмингемского университета в Великобритании выяснили, что избыток гормонов у женщин чреват слепотой. Идиопатическая внутричерепная гипертензия может являться следствием появления головных болей.
Учёные: Избыток гормонов у женщин чреват слепотой

О том, что избыток гормонов часто отвечает за ряд определённых заболеваний, науке стало известно около столетия назад. До этого медики терялись в догадках причин развития патологии, которой подвергались 95 % женщин с диагнозом ожирение. Как свидетельствуют статистические данные, за последнее десятилетие уровень указанной заболеваемости вырос на 150 %.

В рамках новой научной работы исследователи сосредоточили своё внимание на роли андрогенов в развитии болезни. В эксперименте были задействованы 55 женщин от 18 до 45 лет, у которых специалисты сравнивали содержание элементов в крови и моче с аналогичным биоматериалом, взятым у пациенток с избыточной массой тела и поликистозом яичников.

Учёные отметили, что у женщин с «зашкаливающим» уровнем гормонов профиль уровня андрогенов был совершенно иным, а именно увеличенным в мозговой жидкости. Как следствие, в этой области повышалось давление, влекущее за собой слепоту.

Авторы научной работы надеются, что полученные ими результаты будут приняты во внимание их коллегами, разрабатывающими методики для лечения таких пациентов.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:00

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