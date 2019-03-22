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Виктория Лопырева начала ходить в тренажерный зал после рождения сына

Виктория Лопырева после рождения сына снова занялась своей внешностью. Теперь она посещает тренажерный зал, где собирается вернуть фигуру в форму.
Виктория Лопырева начала ходить в тренажерный зал после рождения сына

В феврале стало известно о появлении на свет сына у знаменитости, которого она родила в США. Вначале звезда никому не говорила, кто является отцом ее наследника, но потом выяснилось, что избранником модели стал предприниматель Игорь Булатов, в минувшем году расставшийся с прежней супругой.

Лопырева все еще не вернулась из Майами, продолжая гулять по городу вместе с возлюбленным. Недавно они проехались на яхте, а пока знаменитость решила посещать тренажерный зал, чтобы возвратить себе былую форму. На одной из фотографий она в черных шортах с прозрачным низом идет по пляжу в компании Булатова. Изучившие снимок поклонники заявили, что фигура Виктории Лопыревой смотрится не такой яркой как ранее. В частности, им не понравились ее ноги и спина: первые якобы не столь стройные, а на второй появился жировой валик.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

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