Виктория Лопырева начала ходить в тренажерный зал после рождения сына

В феврале стало известно о появлении на свет сына у знаменитости, которого она родила в США. Вначале звезда никому не говорила, кто является отцом ее наследника, но потом выяснилось, что избранником модели стал предприниматель Игорь Булатов, в минувшем году расставшийся с прежней супругой.Лопырева все еще не вернулась из Майами, продолжая гулять по городу вместе с возлюбленным. Недавно они проехались на яхте, а пока знаменитость решила посещать тренажерный зал, чтобы возвратить себе былую форму. На одной из фотографий она в черных шортах с прозрачным низом идет по пляжу в компании Булатова. Изучившие снимок поклонники заявили, что фигура Виктории Лопыревой смотрится не такой яркой как ранее. В частности, им не понравились ее ноги и спина: первые якобы не столь стройные, а на второй появился жировой валик.