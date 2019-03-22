Бензин может начать дорожать уже с 1 апреля





Эксперты отмечают, в данном вопросе нет определенности. Некоторые специалисты уверены, что рост опять окажется существенным и цены буквально «рванут» вверх, другие же ставят на плавное повышение ценников. Все зависит от того, насколько сильно правительство России будет сдерживать этот рост в розничной сфере. Эксперты уверены, в оптовых закупках цены быстро пойдут вверх, но обычные потребители могут этого сразу и не почувствовать.Они отмечают, правительство России попытается сдержать этот рост в пределах инфляции, но нет гарантий, что все пройдет гладко. Отдельно эксперты рассказали о независимых сетях АЗС. По словам специалистов, эти игроки будут вынуждены сразу поднимать цены, так как не смогут позволить себе нести такие серьезные убытки, чего не скажешь о крупных и государственных компаниях.Напомним, 20 марта вице-премьер Дмитрий Козак заявил о том, что правительство уже приняло решение и не будет продлевать действие соглашения с нефтяниками. Оно было введено 1 ноября и помогло остановить серьезный рост цен на бензин. Все это время госбюджет компенсировал таким компаниями их убытки из-за отказа перепродажи этого топлива за границу.