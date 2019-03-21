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Елена Темникова показала поклонникам съемку подводного мира на Мальдивах

Певица наслаждается отдыхом на Мальдивах вместе со своим супругом, радуя своих поклонников интересными сюжетами в Instagram. Елена Темникова показала съемку подводного мира, отметив, что мечтает снова вернуться в этот райский уголок мира.
Елена Темникова показала поклонникам съемку подводного мира на Мальдивах

Звезда с помощью iPhone смогла запечатлеть на мелководье больших черных рыб и ската, не побоявшегося приблизиться к человеку. Она лаконично написала: “Скат поцеловал”, шутливо упоминая о своем приключении под водой. Поклонники сразу отреагировали на необычный сюжет, засыпав своего кумира вопросами.

Многие фанаты интересовались, как себя чувствовала Елена Темникова, когда плавала среди экзотических обитателей глубин. Пользователи Сети отметили, что не надо посещать океанариум, чтобы увидеть такую красоту, после чего стали говорить о русалках и прочих мифических обитателях морей.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00

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