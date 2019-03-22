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Учёные: Приём анестетиков затуманивает воспоминания

Зарубежные учёные выяснили, что приём анестетиков может затуманивать воспоминания. Исследователи намерены использовать эту особенность для реабилитации пациентов, в жизни которых произошли трагические события.
Учёные: Приём анестетиков затуманивает воспоминания

Данная идея получила в науке наименование «редактирование памяти», когда специалисты тем или иным способом притупляют человеку плохие воспоминания, что уберегает его от различных психических расстройств, включая депрессию. Это важно, например, для реабилитации людей, участвовавших в военных действиях и связанном с ними кровопролитии.

В новом научном проекте исследователи задействовали 50 добровольцев, которым сначала показали слайд-шоу на две темы: похищение и ДТП, причём сперва они начинались с неэмоциональных изображений, затем достигали «пика» и снова угасали.

Через две недели после этого испытуемые прошли особое медицинское обследование с использованием анестетиков, во время которого их попросили поделиться воспоминаниями о продемонстрированных им событиях во время первой части эксперимента. В итоге оказалось, что реакции организма были почти одинаковыми, когда исследуемые воспроизводили в памяти неэмоциональные изображения из слайд-шоу и эмоциональные.

Исследователи сделали вывод, что именно приём анестетиков затуманил у участников научного опыта их воспоминания.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:00

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