Учёные: Приём анестетиков затуманивает воспоминания





Данная идея получила в науке наименование «редактирование памяти», когда специалисты тем или иным способом притупляют человеку плохие воспоминания, что уберегает его от различных психических расстройств, включая депрессию. Это важно, например, для реабилитации людей, участвовавших в военных действиях и связанном с ними кровопролитии.В новом научном проекте исследователи задействовали 50 добровольцев, которым сначала показали слайд-шоу на две темы: похищение и ДТП, причём сперва они начинались с неэмоциональных изображений, затем достигали «пика» и снова угасали.Через две недели после этого испытуемые прошли особое медицинское обследование с использованием анестетиков, во время которого их попросили поделиться воспоминаниями о продемонстрированных им событиях во время первой части эксперимента. В итоге оказалось, что реакции организма были почти одинаковыми, когда исследуемые воспроизводили в памяти неэмоциональные изображения из слайд-шоу и эмоциональные.Исследователи сделали вывод, что именно приём анестетиков затуманил у участников научного опыта их воспоминания.