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СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
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Анастасии Стоцкой стало плохо на похоронах Юлии Началовой

Анастасия Стоцкая почувствовала себя плохо на похоронах Юлии Началовой. На кладбище с певицей поговорил журналист «России 1», во время общения с которым звезда не смогла сдержать слез.
Анастасии Стоцкой стало плохо на похоронах Юлии Началовой

Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. В последний путь ее проводили родные, друзья и коллеги, среди которых были замечены Катя Лель, Влад Топалов, Виктор Салтыков, Александр Михайлов и другие.

Церемонию прощания запретили снимать на камеру, с таким пожеланием выступили близкие умершей. В это время ведущий Андрей Малахов почтил память исполнительницы в передаче «Прямой эфир». В студии гости вспоминали жизнь, творческий путь певицы, и ее стремление жить. Репортер программы вел репортаж с кладбища и смог пообщаться с Анастасией Стоцкой. Со слезами на глазах она прокомментировала смерть Началовой и выразила соболезнование родителям усопшей. За ее спиной стояла машина скорой помощи, а Малахов при этом уточнил, что перед общением с сотрудником СМИ певица ощутила себя плохо и попросила помощи медиков.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:38

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