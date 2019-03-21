Анастасии Стоцкой стало плохо на похоронах Юлии Началовой

Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. В последний путь ее проводили родные, друзья и коллеги, среди которых были замечены Катя Лель, Влад Топалов, Виктор Салтыков, Александр Михайлов и другие.Церемонию прощания запретили снимать на камеру, с таким пожеланием выступили близкие умершей. В это время ведущий Андрей Малахов почтил память исполнительницы в передаче «Прямой эфир». В студии гости вспоминали жизнь, творческий путь певицы, и ее стремление жить. Репортер программы вел репортаж с кладбища и смог пообщаться с Анастасией Стоцкой. Со слезами на глазах она прокомментировала смерть Началовой и выразила соболезнование родителям усопшей. За ее спиной стояла машина скорой помощи, а Малахов при этом уточнил, что перед общением с сотрудником СМИ певица ощутила себя плохо и попросила помощи медиков.