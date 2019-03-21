Нюша презентовала новую коллекцию одежды на Неделе моды в Москве
После рождения ребенка певица Нюша стала посещать спортзал, чтобы привести свою фигуру в норму, а также долгое время готовилась к презентации новой коллекции одежды. Показ бренда состоялся на Неделе моды в Москве 20 марта.
Звезда сильно переживала перед важным мероприятием, но оно прошло без проблем. Нюша опубликовала в Instagram небольшой пост, поблагодарив всех поклонников, пришедших сюда, за поддержку. Исполнительница позировала перед камерой в удлиненной полупрозрачной куртке, собрав волосы в хвост.
Среди гостей была певица Ханна, которая была очень довольна показом. Супруг виновницы торжества Игорь Сивов вручил ей букет цветов, отметив, что не мог пропустить столь важный момент в жизни любимого человека. После просмотра сюжета поклонники тоже поздравили знаменитость, пожелав ей творческих успехов.
Звезда сильно переживала перед важным мероприятием, но оно прошло без проблем. Нюша опубликовала в Instagram небольшой пост, поблагодарив всех поклонников, пришедших сюда, за поддержку. Исполнительница позировала перед камерой в удлиненной полупрозрачной куртке, собрав волосы в хвост.
Среди гостей была певица Ханна, которая была очень довольна показом. Супруг виновницы торжества Игорь Сивов вручил ей букет цветов, отметив, что не мог пропустить столь важный момент в жизни любимого человека. После просмотра сюжета поклонники тоже поздравили знаменитость, пожелав ей творческих успехов.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:28