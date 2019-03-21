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Анастасия Волочкова продемонстрировала кухню и содержимое своего холодильника

Анастасия Волочкова устроила небольшую экскурсию по своей кухне. Балерина продемонстрировала продукты, которые употребляет в пищу. Соответственный ролик в Instagram она назвала «кухней по-волочковски».
Анастасия Волочкова продемонстрировала кухню и содержимое своего холодильника

Звезда уже не раз показывала подписчикам свой дом. Недавно она отключила комментарии к собственным постам, а теперь опубликовала в социальной сети видеозапись, в которой рассказала, чем обычно питается. В первую очередь, Анастасия Волочкова показала содержимое холодильника.

На полках находились листья салата. По признанию балерины, соль она не есть, чего нельзя сказать о всяческих специях и перце, их она употребляет в большом количестве. Всегда в холодильнике знаменитости можно увидеть смесь для том-яма - острого первого блюда, которое едят в Таиланде, но в него Волочкова не добавляет креветки или грибы. На плите у автора поста находились кабачки, а помимо них она употребляет в пищу и зеленые овощи. Среди других любимых блюд скандальной балерины, о которых она упомянула, курица в собственном бульоне, свекольник со шпинатом и кокосовое молоко.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:16

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