Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк участвует в подготовке певца к концерту

Дочь композитора Стефания Маликова показала, как проходят репетиции ее отца к грядущему концерту, который должен состояться в московском международном Доме музыки. Она разместила в своем аккаунте видеоролик, где за подготовкой Маликова внимательно наблюдает самый маленький член семьи – Марк. Малыш не мешает родителю, а слушает и следит за каждым движением отца.«Самый главный зритель», «Какой милый слушатель…», «Пройдет 7 лет и подыграет папе», «Сын смотрит завороженно», - восторгались пользователи трогательным роликом. Пользователи оценили талант пианиста, назвав его гениальным музыкантом. Они уверены: мальчик обязательно унаследует дар звездного родителя и покажет себя.