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Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк участвует в подготовке певца к концерту

Прославленный российский певец, композитор, пианист Дмитрий Маликов готовится к своему концерту с симфоническим оркестром. Звездного родителя поддерживает и помогает его годовалый сын Марк, как видно по опубликованным в Instagram кадрах.
Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк участвует в подготовке певца к концерту

Дочь композитора Стефания Маликова показала, как проходят репетиции ее отца к грядущему концерту, который должен состояться в московском международном Доме музыки. Она разместила в своем аккаунте видеоролик, где за подготовкой Маликова внимательно наблюдает самый маленький член семьи – Марк. Малыш не мешает родителю, а слушает и следит за каждым движением отца.

«Самый главный зритель», «Какой милый слушатель…», «Пройдет 7 лет и подыграет папе», «Сын смотрит завороженно», - восторгались пользователи трогательным роликом. Пользователи оценили талант пианиста, назвав его гениальным музыкантом. Они уверены: мальчик обязательно унаследует дар звездного родителя и покажет себя.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:09

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