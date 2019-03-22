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Учёные озвучили секреты сохранения здоровья

Зарубежными учёными озвучены секреты сохранения здоровья. Прежде всего, это признание того факта, что именно образ жизни является основой для хорошего самочувствия и предотвращения различных заболеваний.
Учёные озвучили секреты сохранения здоровья

Сюда специалисты отнесли активность и правильное питание. В противном случае человек наберёт лишний вес и получит повышение сахара в крови, что в совокупности повлечёт за собой ряд иных серьёзных болезней. Конкретизируя, учёные отметили: пища человека должна включать в себя исключительно здоровые ингредиенты. Её следует приготавливать правильными способами - тушением, варкой или запеканием. Исследователи советуют помнить такое правило: чем проще рецептура, тем полезнее приготовленное блюдо для организма.

Также эксперты раскрыли ещё один секрет сохранения здоровья: важно избегать «набегов» на магазины. В этом случае будут предотвращены покупки товаров в спешке, когда их состав не рассматривается должным образом.

Не рекомендуют диетологи и пропускать приёмы пищи, особенно утренние, иначе организм попытается «наверстать упущенное» во время следующей трапезы, что неизбежно приведёт к перееданию.

Активный образ жизни должен стать надёжной и неотъемлемой частью улучшения самочувствия. Прогулки на свежем воздухе, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание и тому подобное – всё это крайне важно для сохранения и улучшения здоровья.

Кроме того, залог долголетия – отсутствие в жизни стресса и позитивное мышление.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:00

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