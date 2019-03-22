Учёные озвучили секреты сохранения здоровья





Сюда специалисты отнесли активность и правильное питание. В противном случае человек наберёт лишний вес и получит повышение сахара в крови, что в совокупности повлечёт за собой ряд иных серьёзных болезней. Конкретизируя, учёные отметили: пища человека должна включать в себя исключительно здоровые ингредиенты. Её следует приготавливать правильными способами - тушением, варкой или запеканием. Исследователи советуют помнить такое правило: чем проще рецептура, тем полезнее приготовленное блюдо для организма.Также эксперты раскрыли ещё один секрет сохранения здоровья: важно избегать «набегов» на магазины. В этом случае будут предотвращены покупки товаров в спешке, когда их состав не рассматривается должным образом.Не рекомендуют диетологи и пропускать приёмы пищи, особенно утренние, иначе организм попытается «наверстать упущенное» во время следующей трапезы, что неизбежно приведёт к перееданию.Активный образ жизни должен стать надёжной и неотъемлемой частью улучшения самочувствия. Прогулки на свежем воздухе, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание и тому подобное – всё это крайне важно для сохранения и улучшения здоровья.Кроме того, залог долголетия – отсутствие в жизни стресса и позитивное мышление.