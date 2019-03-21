Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет погасить 20-миллионный долг Началовой





Алижман Тохтахунов пришел на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Началовой. Бизнесмен рассказал в одном из интервью, что знал о недуге артистки и ее проблемах с Фроловым. По словам Тохтахунова, о подагре, мучившей певицу, он услышал во время выступления знаменитости. Он считает, что перед смертью у поп-дивы были серьезные проблемы со здоровьем и не думает, что усугубить ситуацию мог стресс из-за долга.По мнению бизнесмена, Фролов не мог отобрать квартиру у артистки, как об этом пишут СМИ, и у звезды не было повода переживать. Он также сомневается, что долг перейдет наследнице исполнительницы. Тохтахунов полагает, что Вере мог бы помочь Евгений Алдонин и родители знаменитости. Если понадобится, меценат сам поможет выплатить долг, так как это не такая большая сумма, которую было бы невозможно погасить.