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Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет погасить 20-миллионный долг Началовой

Предприниматель, меценат, президент «Отечественного футбольного фонда» Алимжан Тохтахунов может помочь семье Юлии Началовой погасить 20-миллионный долг певицы бывшему мужу Александру Фролову. Бизнесмен не верит, что болезни звезды обострились из-за разбирательств с экс-супругом.

Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет погасить 20-миллионный долг Началовой

Алижман Тохтахунов пришел на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Началовой. Бизнесмен рассказал в одном из интервью, что знал о недуге артистки и ее проблемах с Фроловым. По словам Тохтахунова, о подагре, мучившей певицу, он услышал во время выступления знаменитости. Он считает, что перед смертью у поп-дивы были серьезные проблемы со здоровьем и не думает, что усугубить ситуацию мог стресс из-за долга.
Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет погасить 20-миллионный долг Началовой

По мнению бизнесмена, Фролов не мог отобрать квартиру у артистки, как об этом пишут СМИ, и у звезды не было повода переживать. Он также сомневается, что долг перейдет наследнице исполнительницы. Тохтахунов полагает, что Вере мог бы помочь Евгений Алдонин и родители знаменитости. Если понадобится, меценат сам поможет выплатить долг, так как это не такая большая сумма, которую было бы невозможно погасить.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:51

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