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Кроссовер FAW Besturn X40 будут выпускать на калининградском «Автоторе»

Китайский кроссовер FAW Besturn X40 в скором времени появится на рынке России. Его производство будет налажено на калининградском заводе «Автотор».
Кроссовер FAW Besturn X40 будут выпускать на калининградском «Автоторе»

Об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), опубликованное на сайте Росстандарта. Согласно этому документу, кроссовер FAW Besturn X40 будет иметь такие габариты: 4310x1780x1680 мм, а размер колесной базы составит 2600 мм.

Покупателю не предложат выбора в моторной гамме. Под капотом этой модели окажется безальтернативный 1,6-литровый атмосферный двигатель, выдающий 109 «лошадей». Покупатель сможет выбрать пару для этого силового агрегата: 5-ступенчатую «механику» либо 6-ступенчатый «автомат». Привод у этого китайского кроссовера будет только передним. FAW Besturn X40 получит подвеску типа McPherson, задние гидравлические амортизаторы, и дисковые тормоза для всех колес.

Базовая комплектация этой модели включает в себя две подушки безопасности, поддержку спутникового модуля «ЭРА-ГЛАНАСС», систему ESC, электропривод для боковых зеркал, датчик давления в шинах и кондиционер.

Продажи кроссовера FAW Besturn X40 в России начнутся в апреле-мае текущего года. Эксперты отмечают, новинка станет конкурентом для Chery Tiggo 3 и Changan CS35.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:00

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