Автомобили Ravon вновь появятся на рынке России
Узбекские автомобили Ravon вновь могут появится на рынке России. Об этом говорит получение компанией Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на хэтчбэк R2.
Данный автопроизводитель пропал с российского рынка в мае 2018 года. Это было связано с остановкой деятельности завода GM Uzbekistan. Дилеры в РФ распродали свои запасы до осени и замерли в ожидании. Эксперты отмечают, получение ОТТС - это верный сигнал о том, что продажи скоро возобновятся.
Хэтчбек Ravon R2 останется прежним. Его 1,2-литровый двигатель будет иметь 84 «лошадки», и он будет работать вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Уже базовая версия автомобиля поддерживает службу ЭРА-ГЛОНАСС. Согласно ОТТС, изменения коснулись только внешнего вида автомобиля. Рестайлингу подвергнутся крыша и боковые занавески безопасности.
Российские дилеры пока не успели анонсировать цены на этот хэтчбэк. Эксперты отмечают, вполне вероятно, что они останутся прежними, либо претерпят очень незначительные изменения в сторону подорожания.
Напомним, появились новости о том, что GM-Uzbekistan стала полностью узбекским предприятием, так как американские владельцы продали свою долю в этом фирме. 25% были куплены государственной компанией «Узавтосаноат». Ожидается, что в скором времени автопроизводитель изменит свое название.
Данный автопроизводитель пропал с российского рынка в мае 2018 года. Это было связано с остановкой деятельности завода GM Uzbekistan. Дилеры в РФ распродали свои запасы до осени и замерли в ожидании. Эксперты отмечают, получение ОТТС - это верный сигнал о том, что продажи скоро возобновятся.
Хэтчбек Ravon R2 останется прежним. Его 1,2-литровый двигатель будет иметь 84 «лошадки», и он будет работать вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Уже базовая версия автомобиля поддерживает службу ЭРА-ГЛОНАСС. Согласно ОТТС, изменения коснулись только внешнего вида автомобиля. Рестайлингу подвергнутся крыша и боковые занавески безопасности.
Российские дилеры пока не успели анонсировать цены на этот хэтчбэк. Эксперты отмечают, вполне вероятно, что они останутся прежними, либо претерпят очень незначительные изменения в сторону подорожания.
Напомним, появились новости о том, что GM-Uzbekistan стала полностью узбекским предприятием, так как американские владельцы продали свою долю в этом фирме. 25% были куплены государственной компанией «Узавтосаноат». Ожидается, что в скором времени автопроизводитель изменит свое название.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:39