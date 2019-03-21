Автомобили Ravon вновь появятся на рынке России





Данный автопроизводитель пропал с российского рынка в мае 2018 года. Это было связано с остановкой деятельности завода GM Uzbekistan. Дилеры в РФ распродали свои запасы до осени и замерли в ожидании. Эксперты отмечают, получение ОТТС - это верный сигнал о том, что продажи скоро возобновятся.Хэтчбек Ravon R2 останется прежним. Его 1,2-литровый двигатель будет иметь 84 «лошадки», и он будет работать вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Уже базовая версия автомобиля поддерживает службу ЭРА-ГЛОНАСС. Согласно ОТТС, изменения коснулись только внешнего вида автомобиля. Рестайлингу подвергнутся крыша и боковые занавески безопасности.Российские дилеры пока не успели анонсировать цены на этот хэтчбэк. Эксперты отмечают, вполне вероятно, что они останутся прежними, либо претерпят очень незначительные изменения в сторону подорожания.Напомним, появились новости о том, что GM-Uzbekistan стала полностью узбекским предприятием, так как американские владельцы продали свою долю в этом фирме. 25% были куплены государственной компанией «Узавтосаноат». Ожидается, что в скором времени автопроизводитель изменит свое название.