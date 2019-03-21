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В Волгограде умер заслуженный артист РФ Пётр Зайченко

В Волгограде, находясь в одной из городских клиник, умер заслуженный артист РФ Пётр Зайченко. Актёр не дожил до своего 76-летия всего 10 дней.
В Волгограде умер заслуженный артист РФ Пётр Зайченко

В окружении театрального деятеля и киноактёра отметили, что он был госпитализирован полтора месяца назад из-за инфаркта – и всё это время медики боролись за его жизнь. Сердце артиста остановилось сегодня, 21 марта, в пол одиннадцатого утра.

За годы своей работы Пётр Зайченко воплотил на экране свыше 50 киноперсонажей. Одни из самых известных фильмов, в которых играл актёр, – «Тарас Бульба», «Парад планет», «Такси-блюз»; телесериалы «Дальнобойщики», «Участок».



 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:19

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