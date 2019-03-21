АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Милена Безбородова заявила, что не верит в любовь Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура

Избранница Алексея Безуса – 19-летняя Милена Безбородова в очередной раз нелицеприятно высказалась в адрес ведущей реалити-шоу «Остров любви» Юлии Ефременковой.

Милена Безбородова заявила, что не верит в любовь Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура

По словам участницы телепроекта, она не верит в искренность чувств Ефременковой и Мондезира Свет-Амура.

Не секрет, что Юлия никогда не любила Милену, о чем не единожды признавалась во время Лобных мест и тет-а-тетов. Впрочем, Ефременкова явно не ожидала, что Безбородова позволит себе, не соблюдая субординацию, заявить, что не верит в любовь ведущей «Дома-2» и ее нового мужчины.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как Ефременкова выгоняет Безбородову из Лобного. Как выяснилось, Милена в очередной раз попыталась указать Юлии и Мондезиру на то, что они якобы начали встречаться только из-за конкурса «Свадьба на миллион».

Милена Безбородова заявила, что не верит в любовь Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура

В итоге телеведущая «Острова любви» не стала больше терпеть подобных высказываний в свой адрес и тут же в грубой форме прогнала свою подопечную. Нужно сказать, что Милена в этот раз не стала противостоять Юлии, а просто молча ушла в комнату.

В свою очередь Ефременкова в очередной раз попыталась объяснить возлюбленному Безбородовой, что только в его силах перевоспитать юную пассию. Также Юлия указала на то, что вне Периметра подобное поведение Милены может создать Безусу очень много проблем.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк
Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет
Юлия Ефременкова призналась, что
Автомобили Ravon вновь появятся на
Елена Малышева показала поклонникам
Милена Безбородова заявила, что не
В Волгограде умер заслуженный артист РФ
Кроссовер Infiniti QX60 для России
Россия вернула армии «адскую молотилку»
Сергей Шнуров оставил экс-жене Матильде
Яна Рудковская показала подписчикам
Звезда «Дом-2» Лена Хромина призналась,
Светлана Лобода презентовала фанатам
В Египте найден описанный Геродотом
Муцениеце и Прилучный сожгли в костре
«Путной старухи из меня не получится»:
Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут
«Не могла сидеть на месте»: Екатерина
LADA Vesta SW заработала победу в
Глеб Жемчугов из-за измены жены сделал
Максим Галкин прокомментировал высокую
Число подписчиков в Instagram Ольги
Спутник NASA зафиксировал резкий рост
«Она была достойна большего»: Светлана
В России стартовали продажи топовой
Ольгу Бузову заподозрили в ревности к
Психологи перечислили здоровые привычки
Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева
Евгений Плющенко подарил свои
Звезда «Дом-2» Елена Беркова пообещала
Просмотреть все новости