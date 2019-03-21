Милена Безбородова заявила, что не верит в любовь Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура
Избранница Алексея Безуса – 19-летняя Милена Безбородова в очередной раз нелицеприятно высказалась в адрес ведущей реалити-шоу «Остров любви» Юлии Ефременковой.
По словам участницы телепроекта, она не верит в искренность чувств Ефременковой и Мондезира Свет-Амура.
Не секрет, что Юлия никогда не любила Милену, о чем не единожды признавалась во время Лобных мест и тет-а-тетов. Впрочем, Ефременкова явно не ожидала, что Безбородова позволит себе, не соблюдая субординацию, заявить, что не верит в любовь ведущей «Дома-2» и ее нового мужчины.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как Ефременкова выгоняет Безбородову из Лобного. Как выяснилось, Милена в очередной раз попыталась указать Юлии и Мондезиру на то, что они якобы начали встречаться только из-за конкурса «Свадьба на миллион».
В итоге телеведущая «Острова любви» не стала больше терпеть подобных высказываний в свой адрес и тут же в грубой форме прогнала свою подопечную. Нужно сказать, что Милена в этот раз не стала противостоять Юлии, а просто молча ушла в комнату.
В свою очередь Ефременкова в очередной раз попыталась объяснить возлюбленному Безбородовой, что только в его силах перевоспитать юную пассию. Также Юлия указала на то, что вне Периметра подобное поведение Милены может создать Безусу очень много проблем.
По словам участницы телепроекта, она не верит в искренность чувств Ефременковой и Мондезира Свет-Амура.
Не секрет, что Юлия никогда не любила Милену, о чем не единожды признавалась во время Лобных мест и тет-а-тетов. Впрочем, Ефременкова явно не ожидала, что Безбородова позволит себе, не соблюдая субординацию, заявить, что не верит в любовь ведущей «Дома-2» и ее нового мужчины.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как Ефременкова выгоняет Безбородову из Лобного. Как выяснилось, Милена в очередной раз попыталась указать Юлии и Мондезиру на то, что они якобы начали встречаться только из-за конкурса «Свадьба на миллион».
В итоге телеведущая «Острова любви» не стала больше терпеть подобных высказываний в свой адрес и тут же в грубой форме прогнала свою подопечную. Нужно сказать, что Милена в этот раз не стала противостоять Юлии, а просто молча ушла в комнату.
В свою очередь Ефременкова в очередной раз попыталась объяснить возлюбленному Безбородовой, что только в его силах перевоспитать юную пассию. Также Юлия указала на то, что вне Периметра подобное поведение Милены может создать Безусу очень много проблем.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:24