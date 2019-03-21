Елена Малышева показала поклонникам фото подросших внуков Игоря и Артура

Не все поклонники артистки знают, что у нее есть двое замечательных внуков - наследников ее сына Юрия. Елена Малышева редко радует подписчиков своего аккаунта снимками самых родных людей. Звезда решила сделать исключение, разместив в социальной сети новую фотографию, где запечатлены во время игры Игорь и Артур. В комментарии к снимку ведущая программы "Здоровье" написала: "Как же быстро они растут"-, уточнив, что на снимке ее мальчики - внуки.Поклонники высоко оценили трогательный снимок, осыпая мальчиков комплиментами. Комментаторы отметили, что внукам Малышевой очень повезло с бабушкой. Некоторые пользователи написали, что знаменитости не хватает внучки: "принцессы Анны не хватает", "Надо еще девочек".