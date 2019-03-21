Звезда «Дом-2» Лена Хромина призналась, что спустя пару дней после развода ее опять позвали замуж

По словам эпатажной героини реалити-шоу, предложение руки и сердца ей поступило спустя несколько дней после развода.Не секрет, что на данный момент Елена отдыхает в Таиланде, откуда вовсю продолжается делиться экзотическими фотографиями, видеозаписями и Stories, многие из которых восхищают ее подписчиков.Считанные часы назад Хромина выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила поклонникам, что ей снова предложили роль законной супруги.Напомним, что Елена не так давно снова стала холостячкой. Бывшая участница «Дома-2» призналась, что инициатором расставания стала она, так как в один момент поняла, что на самом деле не любит избранника.А улетела Хромина в отпуск, по ее словам, только для того, чтобы пережить самый сложный период для каждой женщины и девушки. Впрочем, на тропических пляжах Елене не приходиться скучать, ведь ее уже даже позвали замуж.Выяснилось, что предложил телезнаменитости свою руку и сердце богатый иностранец по имени Патрик, который подарил Елене не только дорогостоящее кольцо усыпанное бриллиантами, но и преподнес еще один презент – роскошные сережки.К слову, Хромина не приняла предложение нового воздыхателя, но согласилась продолжить общаться с мужчиной, который, как уверяет Елена, настроен очень серьезно.