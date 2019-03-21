Сергей Шнуров оставил экс-жене Матильде имущество на 140 миллионов рублей после развода
Бессменный лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров оформил развод с женой Матильдой в августе 2018 года. Недавно появилась информация, что певец оставил экс-избраннице имущество на сумму в 140 миллионов рублей.
Бывшая супруга скандального исполнителя стала полноправной владелицей двух квартир, расположенных на набережной Крюкова канала, и подаренной Матильде в день свадьбы, двухэтажной недвижимости на улице Пестеля. Площадь квартиры – 555 квадратных метров. Все квартиры были оценены в 140 млн рублей.
Сам артист решил оставить себе трехэтажную квартиру в 432 квадратных метра, чья стоимость – 90 млн рублей. Шнуров также распоряжается жильем, приобретенным до брака с Матильдой. Речь идет о квартире площадью в 123 квадратных метра, цена которой – 25 млн рублей.
Бывшая супруга скандального исполнителя стала полноправной владелицей двух квартир, расположенных на набережной Крюкова канала, и подаренной Матильде в день свадьбы, двухэтажной недвижимости на улице Пестеля. Площадь квартиры – 555 квадратных метров. Все квартиры были оценены в 140 млн рублей.
Сам артист решил оставить себе трехэтажную квартиру в 432 квадратных метра, чья стоимость – 90 млн рублей. Шнуров также распоряжается жильем, приобретенным до брака с Матильдой. Речь идет о квартире площадью в 123 квадратных метра, цена которой – 25 млн рублей.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00