АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Сергей Шнуров оставил экс-жене Матильде имущество на 140 миллионов рублей после развода

Бессменный лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров оформил развод с женой Матильдой в августе 2018 года. Недавно появилась информация, что певец оставил экс-избраннице имущество на сумму в 140 миллионов рублей.

Сергей Шнуров оставил экс-жене Матильде имущество на 140 миллионов рублей после развода

Бывшая супруга скандального исполнителя стала полноправной владелицей двух квартир, расположенных на набережной Крюкова канала, и подаренной Матильде в день свадьбы, двухэтажной недвижимости на улице Пестеля. Площадь квартиры – 555 квадратных метров. Все квартиры были оценены в 140 млн рублей.
Сергей Шнуров оставил экс-жене Матильде имущество на 140 миллионов рублей после развода

Сам артист решил оставить себе трехэтажную квартиру в 432 квадратных метра, чья стоимость – 90 млн рублей. Шнуров также распоряжается жильем, приобретенным до брака с Матильдой. Речь идет о квартире площадью в 123 квадратных метра, цена которой – 25 млн рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Годовалый сын Дмитрия Маликова Марк
Бизнесмен Алимжан Тохтахунов поможет
Юлия Ефременкова призналась, что
Автомобили Ravon вновь появятся на
Елена Малышева показала поклонникам
Милена Безбородова заявила, что не
В Волгограде умер заслуженный артист РФ
Кроссовер Infiniti QX60 для России
Россия вернула армии «адскую молотилку»
Сергей Шнуров оставил экс-жене Матильде
Яна Рудковская показала подписчикам
Звезда «Дом-2» Лена Хромина призналась,
Светлана Лобода презентовала фанатам
В Египте найден описанный Геродотом
Муцениеце и Прилучный сожгли в костре
«Путной старухи из меня не получится»:
Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут
«Не могла сидеть на месте»: Екатерина
LADA Vesta SW заработала победу в
Глеб Жемчугов из-за измены жены сделал
Максим Галкин прокомментировал высокую
Число подписчиков в Instagram Ольги
Спутник NASA зафиксировал резкий рост
«Она была достойна большего»: Светлана
В России стартовали продажи топовой
Ольгу Бузову заподозрили в ревности к
Психологи перечислили здоровые привычки
Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева
Евгений Плющенко подарил свои
Просмотреть все новости