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«Путной старухи из меня не получится»: Ксения Бородина призналась, что с возрастом ощущает себя только моложе

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что «путной старухи» из нее точно не получится.

«Путной старухи из меня не получится»: Ксения Бородина призналась, что с возрастом ощущает себя только моложе

По словам телезнаменитости, с каждым годом она ощущает себя только моложе.

Несколько часов назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она продемонстрировала подписчикам свой очередной образ для съемок телешоу «Бородина против Бузовой».

Под снимком Бородина решила поднять тему старости и заявила, что с каждым годом ощущает себя все «бесшабашнее» и «бесшабашнее». Нужно сказать, что на фото Ксения запечатлена в молодежном стиле. В короткой юбке ярко-красного цвета, удлиненном пиджаке того же оттенка, что и мини-юбка, а также туфлях на высоком каблуке.

«Путной старухи из меня не получится»: Ксения Бородина призналась, что с возрастом ощущает себя только моложе

Нужно сказать, что свежая фотография и пост ведущей телепроекта «Дом-2» не остался незамеченным. Меньше чем за сутки кадр набрал почти 158 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев.

Стоит отметить, что оставить свою оценку поспешила и популярная российская исполнительница Елена Темникова, которая написала, что Бородина выглядит очень красиво.

К слову, преданные поклонники Ксении продолжают забрасывать свою любимицу приятными словами. Некоторые заявляют, что Бородина еще молода и прекрасна, и ей не следует даже думать о старости, а кое-кто обсуждает привлекательный наряд звезды.

«Ксюш, тебе очень идут такие образы», «Тебе всего 36 лет, зачем думать о старости?», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:25

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