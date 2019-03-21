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Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут стать конкурентками за место ведущей

В Сети появились новые слухи, что Либерж Кпадону и Ирина Пинчук вскоре станут конкурентками в борьбе за место ведущей. На это намекнула сама экс-участница телестройки, отметив, что возлюбленная Романа Гриценко так просто не справится с ней.

Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут стать конкурентками за место ведущей


Новые слухи вокург скандального «Дома-2» свидетельствуют о том, что в скором времени Либерж Кпадону планирует занять одно из мест ведущих на проекте. Кроме того экс-участница уже рассмотрела свою главную конкурентку в лице Ирины Пинчук.

Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут стать конкурентками за место ведущей


Зрители не относятся серьёзно к таким слухам, считая, что Ирина Пинчук вряд ли когда-нибудь станет претендентом на место ведущей, а потому Кпадону, если её пригласят, может не бояться конкуренции.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:23

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