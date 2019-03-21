Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут стать конкурентками за место ведущей





Новые слухи вокург скандального «Дома-2» свидетельствуют о том, что в скором времени Либерж Кпадону планирует занять одно из мест ведущих на проекте. Кроме того экс-участница уже рассмотрела свою главную конкурентку в лице Ирины Пинчук.Зрители не относятся серьёзно к таким слухам, считая, что Ирина Пинчук вряд ли когда-нибудь станет претендентом на место ведущей, а потому Кпадону, если её пригласят, может не бояться конкуренции.