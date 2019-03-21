Ольгу Бузову заподозрили в ревности к Роману Гриценко





Поклонники телестройки «Дом-2» стали замечать, что в последнее время Ольга Бузова стала слишком много времени уделять обсуждению Ирины Пинчук на лобном месте. Это зрители связывают с возможной её ревностью к роману Гриценко, который, придя на проект снова, сразу заявил, что больше ничего не чувствует к певице.В Сети активно обсуждают возможность того, что Ольге Бузовой, как женщине, стало обидно, что влюблённый парень так быстро потерял к ней интерес. Именно с этим и могут быть связаны её постоянные нападки на Ирину Пинчук на лобном месте.