Ольгу Бузову заподозрили в ревности к Роману Гриценко
Зрители заподозрили Ольгу Бузову в ревности к Роману Гриценко из-за его новых отношений. Ведущая открыто издевается над Ириной Пинчук, стараясь как можно жёстче унизить девушку на лобном месте.
Поклонники телестройки «Дом-2» стали замечать, что в последнее время Ольга Бузова стала слишком много времени уделять обсуждению Ирины Пинчук на лобном месте. Это зрители связывают с возможной её ревностью к роману Гриценко, который, придя на проект снова, сразу заявил, что больше ничего не чувствует к певице.
В Сети активно обсуждают возможность того, что Ольге Бузовой, как женщине, стало обидно, что влюблённый парень так быстро потерял к ней интерес. Именно с этим и могут быть связаны её постоянные нападки на Ирину Пинчук на лобном месте.
Поклонники телестройки «Дом-2» стали замечать, что в последнее время Ольга Бузова стала слишком много времени уделять обсуждению Ирины Пинчук на лобном месте. Это зрители связывают с возможной её ревностью к роману Гриценко, который, придя на проект снова, сразу заявил, что больше ничего не чувствует к певице.
В Сети активно обсуждают возможность того, что Ольге Бузовой, как женщине, стало обидно, что влюблённый парень так быстро потерял к ней интерес. Именно с этим и могут быть связаны её постоянные нападки на Ирину Пинчук на лобном месте.