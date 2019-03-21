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Ольгу Бузову заподозрили в ревности к Роману Гриценко

Зрители заподозрили Ольгу Бузову в ревности к Роману Гриценко из-за его новых отношений. Ведущая открыто издевается над Ириной Пинчук, стараясь как можно жёстче унизить девушку на лобном месте.

Ольгу Бузову заподозрили в ревности к Роману Гриценко


Поклонники телестройки «Дом-2» стали замечать, что в последнее время Ольга Бузова стала слишком много времени уделять обсуждению Ирины Пинчук на лобном месте. Это зрители связывают с возможной её ревностью к роману Гриценко, который, придя на проект снова, сразу заявил, что больше ничего не чувствует к певице.

Ольгу Бузову заподозрили в ревности к Роману Гриценко


В Сети активно обсуждают возможность того, что Ольге Бузовой, как женщине, стало обидно, что влюблённый парень так быстро потерял к ней интерес. Именно с этим и могут быть связаны её постоянные нападки на Ирину Пинчук на лобном месте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:40

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