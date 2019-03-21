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Максим Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой

Алла Пугачева готовится к своему юбилейному концерту, а ее супруг – Максим Галкин помогает избраннице. В одном из интервью знаменитый шоумен решил прокомментировать высокую стоимость билетов на выступление Примадонны, заявив, что, он и его жена ничего с этим не могут сделать.

Максим Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой

Алла Борисовна через несколько недель отметит свой 70-летний юбилей и даст последний прощальный концерт. Знаменитость будет выступать с легендарными песнями в Кремлевском дворце. Это известие очень порадовало почитателей творчества певицы, но не всех устраивает цена на концертный билет. Дело в том, что все дешевые билеты раскупили в первый период продаж, а теперь перекупщики предлагают поклонникам артистки билеты, чья стоимость просто шокирует.
Максим Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой

Максим Галкин, отвечая на вопрос журналистов о высоких ценах на билеты, сообщил, что с этой ситуацией сложно что-то сделать. По мнению звезды, какая-то часть есть у перекупщиков, но повлиять на это нельзя, так как «Дума у нас пока не приняла закон о спекуляции». Пародист знает: в Сети озвучивают «страшные цены». «А мы то тут причем?», - заключил артист.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:05

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