Максим Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой





Алла Борисовна через несколько недель отметит свой 70-летний юбилей и даст последний прощальный концерт. Знаменитость будет выступать с легендарными песнями в Кремлевском дворце. Это известие очень порадовало почитателей творчества певицы, но не всех устраивает цена на концертный билет. Дело в том, что все дешевые билеты раскупили в первый период продаж, а теперь перекупщики предлагают поклонникам артистки билеты, чья стоимость просто шокирует.Максим Галкин, отвечая на вопрос журналистов о высоких ценах на билеты, сообщил, что с этой ситуацией сложно что-то сделать. По мнению звезды, какая-то часть есть у перекупщиков, но повлиять на это нельзя, так как «Дума у нас пока не приняла закон о спекуляции». Пародист знает: в Сети озвучивают «страшные цены». «А мы то тут причем?», - заключил артист.