Максим Галкин прокомментировал высокую стоимость билетов на концерт Пугачевой
Алла Пугачева готовится к своему юбилейному концерту, а ее супруг – Максим Галкин помогает избраннице. В одном из интервью знаменитый шоумен решил прокомментировать высокую стоимость билетов на выступление Примадонны, заявив, что, он и его жена ничего с этим не могут сделать.
Алла Борисовна через несколько недель отметит свой 70-летний юбилей и даст последний прощальный концерт. Знаменитость будет выступать с легендарными песнями в Кремлевском дворце. Это известие очень порадовало почитателей творчества певицы, но не всех устраивает цена на концертный билет. Дело в том, что все дешевые билеты раскупили в первый период продаж, а теперь перекупщики предлагают поклонникам артистки билеты, чья стоимость просто шокирует.
Максим Галкин, отвечая на вопрос журналистов о высоких ценах на билеты, сообщил, что с этой ситуацией сложно что-то сделать. По мнению звезды, какая-то часть есть у перекупщиков, но повлиять на это нельзя, так как «Дума у нас пока не приняла закон о спекуляции». Пародист знает: в Сети озвучивают «страшные цены». «А мы то тут причем?», - заключил артист.
Алла Борисовна через несколько недель отметит свой 70-летний юбилей и даст последний прощальный концерт. Знаменитость будет выступать с легендарными песнями в Кремлевском дворце. Это известие очень порадовало почитателей творчества певицы, но не всех устраивает цена на концертный билет. Дело в том, что все дешевые билеты раскупили в первый период продаж, а теперь перекупщики предлагают поклонникам артистки билеты, чья стоимость просто шокирует.
Максим Галкин, отвечая на вопрос журналистов о высоких ценах на билеты, сообщил, что с этой ситуацией сложно что-то сделать. По мнению звезды, какая-то часть есть у перекупщиков, но повлиять на это нельзя, так как «Дума у нас пока не приняла закон о спекуляции». Пародист знает: в Сети озвучивают «страшные цены». «А мы то тут причем?», - заключил артист.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:05