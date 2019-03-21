«Она была достойна большего»: Светлана Светикова назвала Юлию Началову революционером
Эстрадная певица Светлана Светикова в своём Instagram-аккаунте посвятила скончавшейся коллеге по сцене Юлии Началовой трогательный пост. Артистка назвала знаменитость революционером в своём деле и отметила, что она была достойна большего.
Светлана Светикова и Юлия Началова никогда лично не общались, хотя и пересекались в музыкальных проектах. Певица назвала смерть молодой коллеги шоком для себя. «Я не слышала, чтобы кто-то в России ещё так пел, как она», – написала артистка в Instagram, отметив, что талант Юлии Началовой не был оценен общественностью по достоинству.
Коснулась Светлана Светикова и темы недавней смерти Децла, которого, как и Юлию Началову, многие унижали. Над рэп-исполнителем посмеивались из-за его неординарности, а певицу некоторые презирали из-за её болезней. Владелица Instagram-аккаунта назвала таких людей мерзкими и глупыми, подчеркнув, что все ходят под Богом, и ещё неизвестно, что и кого ожидает в будущем.
Светлана Светикова и Юлия Началова никогда лично не общались, хотя и пересекались в музыкальных проектах. Певица назвала смерть молодой коллеги шоком для себя. «Я не слышала, чтобы кто-то в России ещё так пел, как она», – написала артистка в Instagram, отметив, что талант Юлии Началовой не был оценен общественностью по достоинству.
Коснулась Светлана Светикова и темы недавней смерти Децла, которого, как и Юлию Началову, многие унижали. Над рэп-исполнителем посмеивались из-за его неординарности, а певицу некоторые презирали из-за её болезней. Владелица Instagram-аккаунта назвала таких людей мерзкими и глупыми, подчеркнув, что все ходят под Богом, и ещё неизвестно, что и кого ожидает в будущем.
«Наивысшая драгоценность – только чистое сердце. Настоящее сердце», – подытожила свой Instagram-пост Светлана Светикова.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:55