В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9





Российские дилеры уже получили эту модификацию Haval H9. Она называется «Premium» и имеет множество нововведений, характерных для автомобилей представительского класса. Главная из них – это кнопки управления передними сидениями для тех людей, что расположились сзади. С их помощью они смогут регулировать наклон, а также увеличивать или уменьшать пространство для ног.На этом новые возможности топовой версии внедорожника Haval H9 не заканчиваются. Она получит систему вентиляции и массажа для передних сидений, а также подушку для подколенной опоры. Водителю будут помогать современная система контроля полосы движения активной безопасности и электронные ассистенты. Отдельно эксперты выделяют комбинированный фильтр для очистки воздуха в салоне, использующий активированный уголь, а также датчик для оценки запыленности.Под капотом расположится 2,0-литровый бензиновый двигатель 4C20A, способный выдавать 245 «лошадок». Он будет работать с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. В базовой комплектации Haval H9 покупатели довольствовались 190 лошадиными силами.Цена новинки составит 2,7 млн рублей, что на 180 тысяч дороже. Покупатели могут сэкономить до 70 тысяч, если приобретут автомобиль в кредит либо станут участниками программы «Трейд-ин», для чего необходимо сдать свою «старую» машину.