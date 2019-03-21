АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Ольга Рапунцель не хочет готовить еду для Василисы

Участница телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель не хочет готовить еду даже для маленькой дочери Василисы. Зрители заметили это во время одного из эфиров, когда Дмитрий Дмитренко собирался уезжать во Владивосток.

Ольга Рапунцель не хочет готовить еду для Василисы


Ольга Рапунцель продолжает доказывать на проекте, что является лучшей матерью для своего ребёнка, однако зрители с каждым новым эфиром всё больше убеждаются в обратном. Сначала девушка сама того не желая показала, что у неё нет времени даже поиграть с малышкой, а теперь оказалось, что она не хочет готовить еду для дочери.

Ольга Рапунцель не хочет готовить еду для Василисы


Такой вывод зрители сделали после сборов Дмитрия Дмитренко во Владивосток. Заботливый отец заблаговременно приготовил для Василисы порции на несколько дней, подробно рассказав Ольге Рапунцель чем и когда нужно кормить дочь. Публика возмущена таким отношением матери к ребёнку, а также тем, что малышка всё ещё питается пюре из баночек, а не свежей домашней едой.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода презентовала фанатам
В Египте найден описанный Геродотом
Муцениеце и Прилучный сожгли в костре
«Путной старухи из меня не получится»:
Либерж Кпадону и Ирина Пинчук могут
«Не могла сидеть на месте»: Екатерина
LADA Vesta SW заработала победу в
Глеб Жемчугов из-за измены жены сделал
Максим Галкин прокомментировал высокую
Число подписчиков в Instagram Ольги
Спутник NASA зафиксировал резкий рост
«Она была достойна большего»: Светлана
В России стартовали продажи топовой
Ольгу Бузову заподозрили в ревности к
Психологи перечислили здоровые привычки
Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева
Евгений Плющенко подарил свои
Звезда «Дом-2» Елена Беркова пообещала
Ольга Рапунцель не хочет готовить еду
Создатель Twitter Джек Дорси намерен
Роскачество представило рейтинг
Андрей Черкасов облысел из-за своей
«Ты ушла навсегда!»: Ангелина Вовк
Операторы: Законопроект о «суверенном
Тающие снега Эвереста открыли тела
Панайотов трогательно попрощался с
Ольга Гажиенко беременна вторым ребёнком
Гоген Солнцев вызвал массу критики в
Машины Ксении Бородиной: На каком авто
Андрей Разин прокомментировал ситуацию
Просмотреть все новости