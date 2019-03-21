Ольга Рапунцель не хочет готовить еду для Василисы





Ольга Рапунцель продолжает доказывать на проекте, что является лучшей матерью для своего ребёнка, однако зрители с каждым новым эфиром всё больше убеждаются в обратном. Сначала девушка сама того не желая показала, что у неё нет времени даже поиграть с малышкой, а теперь оказалось, что она не хочет готовить еду для дочери.Такой вывод зрители сделали после сборов Дмитрия Дмитренко во Владивосток. Заботливый отец заблаговременно приготовил для Василисы порции на несколько дней, подробно рассказав Ольге Рапунцель чем и когда нужно кормить дочь. Публика возмущена таким отношением матери к ребёнку, а также тем, что малышка всё ещё питается пюре из баночек, а не свежей домашней едой.