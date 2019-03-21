Звезда «Дом-2» Елена Беркова пообещала в свой день рождение показать нового избранника

По словам телезнаменитости, совсем скоро она продемонстрирует всем своего нового возлюбленного.Как стало известно, известнейшая актриса и телеведущая Елена Беркова уже выписалась из клиники, в которую на днях попала в тяжелом состоянии. Уже сейчас звезда принялась записывать новые Stories и общаться с фанатами.В Сети продолжают появляться интервью с RP-директором Берковой – Максимом Клименко, в которых мужчина сообщает, что Елена планировала отпраздновать свое день рождение 21 марта 2019 года, однако из-за сложившихся обстоятельств мероприятие может быть перенесено.Впрочем, считанные часы назад представитель Берковой в очередной раз вышел на связь с поклонниками Елены и заявил, что празднование ее дня рождения все-таки состоится. Также Клименко отметил, что на торжестве светская львица и модель обещает показать всем фанатам и близким друзьям своего нового избранника, которое так тщательно скрывала от общественности.Известно, что праздник пройдет в центре Москвы в клуб-баре известнейшего российского музыканта Сергея Жукова. На данный момент нашим репортерам не удалось выяснить, приглашен ли солист поп-коллектива «Руки Вверх!» на эту вечеринку.К слову, считанные часы назад Беркова опубликовала в личном блоге видео, в котором сообщила, что уже чувствует себя хорошо.