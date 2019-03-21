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Психологи перечислили здоровые привычки для обретения счастья

Психологи перечислили здоровые привычки для обретения счастья и удовлетворения жизнью. Позитивные эмоции эксперты прежде всего связывают с чувством благодарности.
Психологи перечислили здоровые привычки для обретения счастья

Психологи отмечают, что главный секрет счастья заключается в позитивном отношении к жизни, несмотря на происходящие в ней события. Первой полезной привычкой будет благодарность. Следует сосредоточиться не на тех вещах, которых не хватает, а на уже имеющихся благах. Благодарить жизнь и окружающих людей необходимо регулярно.

Также несколько минут в день можно анализировать своё общение с людьми. Это поможет обозначить чёткие шаги для укрепления существующих связей.

Исследования показывают, что в среднем хорошие события в жизни человека происходят в 5 раз чаще плохих. Для достижения поставленных целей, которые помогут обрести счастье, психологи рекомендуют определить и использовать собственные сильные стороны.

Немало радости и удовлетворённости приносит секс с партнёром. Специалисты подчёркивают: здоровые привычки приведут к счастью и многолетней любви.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:36

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