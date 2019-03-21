Психологи перечислили здоровые привычки для обретения счастья
Психологи перечислили здоровые привычки для обретения счастья и удовлетворения жизнью. Позитивные эмоции эксперты прежде всего связывают с чувством благодарности.
Психологи отмечают, что главный секрет счастья заключается в позитивном отношении к жизни, несмотря на происходящие в ней события. Первой полезной привычкой будет благодарность. Следует сосредоточиться не на тех вещах, которых не хватает, а на уже имеющихся благах. Благодарить жизнь и окружающих людей необходимо регулярно.
Также несколько минут в день можно анализировать своё общение с людьми. Это поможет обозначить чёткие шаги для укрепления существующих связей.
Исследования показывают, что в среднем хорошие события в жизни человека происходят в 5 раз чаще плохих. Для достижения поставленных целей, которые помогут обрести счастье, психологи рекомендуют определить и использовать собственные сильные стороны.
Немало радости и удовлетворённости приносит секс с партнёром. Специалисты подчёркивают: здоровые привычки приведут к счастью и многолетней любви.
Психологи отмечают, что главный секрет счастья заключается в позитивном отношении к жизни, несмотря на происходящие в ней события. Первой полезной привычкой будет благодарность. Следует сосредоточиться не на тех вещах, которых не хватает, а на уже имеющихся благах. Благодарить жизнь и окружающих людей необходимо регулярно.
Также несколько минут в день можно анализировать своё общение с людьми. Это поможет обозначить чёткие шаги для укрепления существующих связей.
Исследования показывают, что в среднем хорошие события в жизни человека происходят в 5 раз чаще плохих. Для достижения поставленных целей, которые помогут обрести счастье, психологи рекомендуют определить и использовать собственные сильные стороны.
Немало радости и удовлетворённости приносит секс с партнёром. Специалисты подчёркивают: здоровые привычки приведут к счастью и многолетней любви.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:36