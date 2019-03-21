Евгений Плющенко подарил свои «счастливые» коньки музею Фигурного катания на Мальдивах
Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко решил подарить свои «счастливые» коньки музею Фигурного катания на Мальдивах. Олимпийский чемпион преподнес презент в честь годовщины со дня открытия первого катка на райском курорте.
Евгений Плющенко недавно посетил мероприятие, посвященное годовщине со дня открытия искусственного катка на островах. Спортсмен, не представляющий своей жизни без фигурного катания, решил открыть каток на Мальдивах в 2018 году. Знаменитости помог хозяин одной из гостиниц курорта, на чьей территории и была открыта площадка для любителей покататься на коньках.
Плющенко отметил этот важный день, выступив перед гостями музея и подарив на память свой костюм. Артист не стал скрывать: эти коньки очень многое для него значат, ведь в них он откатал две Олимпиады и не менял их, хотя фигуристы обновляют свою обувь ежегодно.
Евгений Плющенко недавно посетил мероприятие, посвященное годовщине со дня открытия искусственного катка на островах. Спортсмен, не представляющий своей жизни без фигурного катания, решил открыть каток на Мальдивах в 2018 году. Знаменитости помог хозяин одной из гостиниц курорта, на чьей территории и была открыта площадка для любителей покататься на коньках.
Плющенко отметил этот важный день, выступив перед гостями музея и подарив на память свой костюм. Артист не стал скрывать: эти коньки очень многое для него значат, ведь в них он откатал две Олимпиады и не менял их, хотя фигуристы обновляют свою обувь ежегодно.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:20