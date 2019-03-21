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Создатель Twitter Джек Дорси намерен расплачиваться с новыми сотрудниками биткоинами

Американский бизнесмен и архитектор ПО Джек Дорси, известный как создатель Twitter, заявил о намерении расплачиваться с новыми сотрудниками биткоинами. На работу к гендиректору Square требуются блокчейн-разработчики в количестве четырёх человек.
Создатель Twitter Джек Дорси намерен расплачиваться с новыми сотрудниками биткоинами

Такое сообщение Джек Дорси оставил на своей странице в соцсети. Помимо указанных выше специалистов, компания нуждается в одном дизайнере. Новые сотрудники будут совершенствовать открытый исходный код криптовалют. Им предлагается полная ставка с возможностью работать дистанционно, а зарплату специалистам станут начислять в биткоинах.

Известно, что создатель Twitter возлагает большие надежды на данную платёжную систему, веря, что в дальнейшем она превратится в единую мировую валюту.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:11

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