Роскачество представило рейтинг проводных и Bluetooth-наушников
Роскачество опубликовало рейтинг проводных и Bluetooth-наушников 33 разных брендов. Гарнитуру оценивали по качеству сборки и звучания.
Роскачество совместно с ассамблеей ICRT дали оценку 177 наушникам 33 торговых марок. В рейтинг попали как проводная (93 пары), так и Bluetooth-гарнитура (83 пары). Самый чистый звук оказался у модели HD630VB производителя Sennheiser. По комфортному и удобному ношению лидируют Bang&Olufsen Beoplay H7.
Все тесты проводились в ведущей лаборатории с использованием специального оборудования для проверки прочности и функциональности по нормам международных стандартов. Для оценки звучания были приглашены специалисты разных возрастов и предпочтений в музыке. Так, людям предложили послушать речь, различные жанры и "розовый шум".
Эксперты отмечают, что человек невосприимчив к инфразвуку и ультразвуку. Некоторые производители в техническом описании могут заявить воспроизведение наушниками частот от 10 до 30 тысяч Hz, однако оценить такой широкий диапазон не получится.
Роскачество совместно с ассамблеей ICRT дали оценку 177 наушникам 33 торговых марок. В рейтинг попали как проводная (93 пары), так и Bluetooth-гарнитура (83 пары). Самый чистый звук оказался у модели HD630VB производителя Sennheiser. По комфортному и удобному ношению лидируют Bang&Olufsen Beoplay H7.
Все тесты проводились в ведущей лаборатории с использованием специального оборудования для проверки прочности и функциональности по нормам международных стандартов. Для оценки звучания были приглашены специалисты разных возрастов и предпочтений в музыке. Так, людям предложили послушать речь, различные жанры и "розовый шум".
Эксперты отмечают, что человек невосприимчив к инфразвуку и ультразвуку. Некоторые производители в техническом описании могут заявить воспроизведение наушниками частот от 10 до 30 тысяч Hz, однако оценить такой широкий диапазон не получится.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:05