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«Ты ушла навсегда!»: Ангелина Вовк простилась с Юлией Началовой

Знаменитая российская телеведущая и педагог Ангелина Вовк простилась с певицей Юлией Началовой. Артистка опубликовала пост со словами, посвященными исполнительнице в Instagram.
«Ты ушла навсегда!»: Ангелина Вовк простилась с Юлией Началовой

Ангелина Вовк показала поклонникам ролик с нарезками песен молодой певицы, которая в начале видео желает себе здоровья. К сожалению, именно из-за болезней и оборвалась жизнь Юлии Началовой. Телеведущая решила проститься с артисткой, написав в комментарии: «Как быстро пролетела твоя земная жизнь!».

Телезвезда отметила: исполнительница ушла навсегда, но для всех кто ее любил – остались ее композиции, а для родных – ее дочь. «Прощай Юленька! Царство небесное, вечная память», - подписала ролик ведущая.
«Ты ушла навсегда!»: Ангелина Вовк простилась с Юлией Началовой

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище столицы 21 марта. Провести исполнительницу в последний путь пришло огромное количество людей: представители российского шоу-бизнеса и спорта, а также поклонники, влюбленные в творчество певицы.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:00

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