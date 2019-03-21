«Ты ушла навсегда!»: Ангелина Вовк простилась с Юлией Началовой

Ангелина Вовк показала поклонникам ролик с нарезками песен молодой певицы, которая в начале видео желает себе здоровья. К сожалению, именно из-за болезней и оборвалась жизнь Юлии Началовой. Телеведущая решила проститься с артисткой, написав в комментарии: «Как быстро пролетела твоя земная жизнь!».Телезвезда отметила: исполнительница ушла навсегда, но для всех кто ее любил – остались ее композиции, а для родных – ее дочь. «Прощай Юленька! Царство небесное, вечная память», - подписала ролик ведущая.Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище столицы 21 марта. Провести исполнительницу в последний путь пришло огромное количество людей: представители российского шоу-бизнеса и спорта, а также поклонники, влюбленные в творчество певицы.