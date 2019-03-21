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Ольга Гажиенко беременна вторым ребёнком

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Гажиенко призналась поклонникам, что беременна вторым ребёнком. Публика оказалась шокирована тем, что девушка в течение полугода успешно скрывала от окружающих своё интересное положение.

Ольга Гажиенко беременна вторым ребёнком


Ольга Гажиенко на днях шокировала поклонников в Instagram новой фотографией, на которой у неё большой живот. Девушка призналась, что беременна вторым ребёнком уже в течение 6 месяцев, а узнала о случившемся на сроке в 4 недели.

Ольга Гажиенко беременна вторым ребёнком


В комментариях к публикации подписчики Гажиенко тут же начали писать, что подозрения о возможной беременности девушки у них появились давно, ведь она перестала публиковать фото в полный рост, а если и показывала такие, то всегда на них поворачивалась так, чтобы не демонстрировать живот. Фанаты пожелали будущей матери лёгких родов и рождения здорового малыша.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:31

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