Ольга Гажиенко беременна вторым ребёнком





Ольга Гажиенко на днях шокировала поклонников в Instagram новой фотографией, на которой у неё большой живот. Девушка призналась, что беременна вторым ребёнком уже в течение 6 месяцев, а узнала о случившемся на сроке в 4 недели.В комментариях к публикации подписчики Гажиенко тут же начали писать, что подозрения о возможной беременности девушки у них появились давно, ведь она перестала публиковать фото в полный рост, а если и показывала такие, то всегда на них поворачивалась так, чтобы не демонстрировать живот. Фанаты пожелали будущей матери лёгких родов и рождения здорового малыша.