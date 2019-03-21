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Панайотов трогательно попрощался с Юлией Началовой

Российский исполнитель Александр Панайотов побывал на похоронах Юлии Началовой, где простился с близкой подругой. После этого он посвятил ей трогательное сообщение на своей странице в Instagram.
Панайотов трогательно попрощался с Юлией Началовой

Александр Панайотов опубликовал снимок улыбающейся Юлии Началовой с букетом белых роз. Публикацию певец сопроводил такими словами: «Прощай, моя милая девочка». Таким образом артист трогательно попрощался со своей близкой подругой, с которой дружил 15 лет.

Совсем недавно Александр Панайотов рассказал о том, как он познакомился с исполнительницей. Это произошло в самом начале 2004 года, на новогодних праздниках. Там Юлия Началова сама подошла к нему и начала беседу. В последствии они стали близкими друзьями. Певец рассказал о том, что артистка позвонила его жене 8 марта и попросила помощи с определением в больницу, так как у неё ухудшилось самочувствие. Именно с Панайотовым Началова говорила незадолго до того, как медики были вынуждены ввести ее в медикаментозную кому. Это был последний разговор между давними друзьями, отмечает певец.

Напомним, российские СМИ внимательно следили за похоронами Юлии Началовой, проходящими 21 марта в Москве. Попрощаться с артисткой приехали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них ожидаемо оказался и Александр Панайотов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:37

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