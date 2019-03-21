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Гоген Солнцев вызвал массу критики в свой адрес высказываниями о смерти известных личностей

Скандально известный фрик Гоген Солнцев вызвал массу критики в свой адрес неосторожными высказываниями о смерти известных личностей. В своём Instagram он написал, что «Этуш, Хуциев и Началова приказали долго жить».

Гоген Солнцев вызвал массу критики в свой адрес высказываниями о смерти известных личностей


Гоген Солнцев, привыкший к пристальному вниманию публики, вдруг заскучал, ведь в последнее время его популярность пошла на спад. О нём и его супруге стали меньше говорить, а также реже приглашать на различные ток-шоу, потому эпатажный фрик решил самостоятельно напомнить фанатам о себе. В своём Instagram Гоген Солнцев решил разместить новый пост, но, судя по всему, писать ему не о чём, поэтому он решил напомнить публике о последних новостях российского шоу-бизнеса.

Гоген Солнцев вызвал массу критики в свой адрес высказываниями о смерти известных личностей


«Этуш, Хуциев и Началова приказали долго жить»,- заявил скандальный фрик, вызвав тем самым бурю негодования среди поклонников и массу критики в свой адрес.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:29

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